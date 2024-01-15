«Барселона» получит 7 млн евро за Суперкубок Испании, «Реал» – 8 млн

«Реал» заработал больше «Барселоны», выиграв Суперкубок Испании.

Как передает Diario Sport, за участие в турнире обеим командам полагается по 6 млн евро.

С учетом выхода в финал каталонцы получат 7 млн. Мадридцы, одержавшие разгромную победу (4:1) в решающем матче, по итогам Суперкубка получат 8 млн евро.

До турнира сообщалось, что вне зависимости от результата «Атлетико» получит около 3 млн, а «Осасуна» – 800 тысяч и по 200 тысяч от остальных участников. Эти команды в итоге уступили в полуфиналах.

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