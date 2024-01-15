«Барселона» получит 7 млн евро за Суперкубок Испании, «Реал» – 8 млн

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании деньги Футбол

«Реал» заработал больше «Барселоны», выиграв Суперкубок Испании.

Как передает Diario Sport, за участие в турнире обеим командам полагается по 6 млн евро.

С учетом выхода в финал каталонцы получат 7 млн. Мадридцы, одержавшие разгромную победу (4:1) в решающем матче, по итогам Суперкубка получат 8 млн евро.

До турнира сообщалось, что вне зависимости от результата «Атлетико» получит около 3 млн, а «Осасуна» – 800 тысяч и по 200 тысяч от остальных участников. Эти команды в итоге уступили в полуфиналах.

Винисиус покарал «Барсу» за высокую оборону без прессинга. Ошибки Хави помогли «Мадриду»

Материалы по теме

61 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Главное, что она получила 4.
+144
-18
+126
Реал получит по 2 за гол, Барселона 7 за гол. Где справедливость?
+86
-8
+78
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Ты точно тот матч смотрел или пересказываешь, как тебя старший брат в PlayStation сделал?
+71
-10
+61
Ответ White Buddha
Главное, что она получила 4.
А уже за этого спасибо надо сказать Реалу, что не совсем унизил Барселону.
Если хотели бы и 8 забили бы
+40
-15
+25
Лям недополучили - Лапорта в гневе.Опять заставит в середине недели гонять товарняк с какой-нибудь Оттава Юнайтед)
+25
-7
+18
Если бы Барса играла только суперкубки, то давно решила бы все финансовые проблемы. И даже побеждать не обязательно.
+19
-2
+17
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
При этом Реал играл примерно на 70% своих возможностей. Барселона на максималках.
+13
-7
+6
Ну помимо этого барса еще четверку получила
+7
-3
+4
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
🧯
+4
0
+4
На 3 месячную зарплату де Йонга хватит. Миссия выполнена
+12
-8
+4
Ответ Tristan...
Хорошо, что о судьях не забыл. Великий президент
Ну да,это же реал сейчас судят за махинации с судьями
+3
0
+3
Ответ &_Bishep_&
При этом Реал играл примерно на 70% своих возможностей. Барселона на максималках.
какие 70% , после 2 забитых голов они играли на 20% своих возможностей, пропустили, ок, чуть прибавили и забили, второй тайм тоже самое, играли в этоном режим как с командами вне топ 10. И плюс следующая игра с серьезной командой
+4
-1
+3
Ответ Леван Мкртчян
То есть за прошлый год отбираем у Мадрида 2 миллиона Евро , которые им переплатили ,по твоей схеме?)
Схема обратной силы не имеет )
+4
-1
+3
не честно. победителю надо давать больше на несколько миллионов. если делили 15 миллионов, то справделиво было бы Реалу отдать 10 как победителю, Барсе - 5.
+6
-3
+3
Плюс Перес дал своим по 150 к. Каждому за победу.
+2
0
+2
Ответ Я Гражданин Мира
А уже за этого спасибо надо сказать Реалу, что не совсем унизил Барселону. Если хотели бы и 8 забили бы
ключевое- если бы хотели... второй тайм только смог посмотреть, на дичайшем расслабоне катали (играли не могу написать)...
+3
-1
+2
Ответ Стахович
Лол.5 из 7 лямов уйдут на оплату услуг судейки,который протащил в матче с Осасуной.Так себе бизнес конечно😏
Вот это шизофрения, конечно. А остальные 2 - тому судье, который неистово убивал бедный реал в матче с АтМД по версии сливочных, всё верно?
А теперь вечерняя порция витаминок и на боковую💊
+2
-1
+1
эпичное кидалово Осасуны
+1
0
+1
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну и зачем было напрягаться ради лишнего лимона? Изи мани, как говорится😎
Лол.5 из 7 лямов уйдут на оплату услуг судейки,который протащил в матче с Осасуной.Так себе бизнес конечно😏
+7
-6
+1
Ответ White Buddha
Главное, что она получила 4.
Хороший панчлайн
+1
0
+1
Ответ la_masia
Это явно расизм.
цифризм
+2
-1
+1
бешеные деньги для Барсы
+2
-1
+1
Ответ &_Bishep_&
При этом Реал играл примерно на 70% своих возможностей. Барселона на максималках.
Давай будем честны, Барселона вообще не играла.
+2
-1
+1
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Ты пока на ветках величайшего сидишь, состав мешка своего не забудь! Это же надо как тебя подрывает, что аж под каждой новостью гадости пишешь!
+2
-1
+1
Ответ DonaldBrashear 2.0
не честно. победителю надо давать больше на несколько миллионов. если делили 15 миллионов, то справделиво было бы Реалу отдать 10 как победителю, Барсе - 5.
То есть за прошлый год отбираем у Мадрида 2 миллиона Евро , которые им переплатили ,по твоей схеме?)
+3
-3
0
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Схема обратной силы не имеет )
’Справедливо’)
Будем менять правила только при победах Мадрида, как говорится в известном фразеологизма: Сегодня как будем делить, по-честному или по-братски?
+1
-1
0
Ответ Kokshe
Это точно фразеологизм?
В моём детстве это было довольно устойчивым выражением в дворовой среде, так что в некотором роде фразеологизм.
Думаю, многие пользователи тут 30+ слышали такой оборот
0
0
0
Барса получила 4 от Реала и 7 от шейхов.
+1
-1
0
Ответ wmfrxwf5rq
Стоило. Матч за трофей
А что зв трофей?)
Какой то очень важный?
0
0
0
Интересное распределение.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий