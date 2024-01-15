«Барселона» получит 7 млн евро за Суперкубок Испании, «Реал» – 8 млн
«Реал» заработал больше «Барселоны», выиграв Суперкубок Испании.
Как передает Diario Sport, за участие в турнире обеим командам полагается по 6 млн евро.
С учетом выхода в финал каталонцы получат 7 млн. Мадридцы, одержавшие разгромную победу (4:1) в решающем матче, по итогам Суперкубка получат 8 млн евро.
До турнира сообщалось, что вне зависимости от результата «Атлетико» получит около 3 млн, а «Осасуна» – 800 тысяч и по 200 тысяч от остальных участников. Эти команды в итоге уступили в полуфиналах.
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Если хотели бы и 8 забили бы
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Будем менять правила только при победах Мадрида, как говорится в известном фразеологизма: Сегодня как будем делить, по-честному или по-братски?
Думаю, многие пользователи тут 30+ слышали такой оборот
Какой то очень важный?