«Реал» и «Барса» получат по 6 млн евро за Суперкубок Испании, «Атлетико» – около 3 млн, «Осасуна» – 800 тыс. и по 200 тыс. от остальных участников. Победителю выплатят 2 млн, финалисту – 1 млн

Теги Барселона Реал Мадрид Осасуна Атлетико Ла Лига Суперкубок Испании Федерация футбола Испании деньги Футбол

Стало известно, как будут распределены выплаты в Суперкубке Испании.

Как сообщает As, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), отвечающая за распределение призовых денег между участниками Суперкубка, получит от Саудовской Аравии 40 млн евро. Распределение средств между клубами будет зависеть от выступлений в предыдущих розыгрышах, дохода от телевизионных прав и рейтинги трансляций.

В 2024 году «Реал» и «Барселона» гарантированно получат за участие в Суперкубке Испании по 6 млн евро, «Атлетико» – около 3 млн евро. «Осасуна» заработает 800 тысяч евро, а также получит по 200 тысяч от каждого из трех других участников по договоренности с RFEF – таким образом, в общей сложности клуб получит 1,4 млн евро.

Победитель турнира дополнительно заработает 2 млн евро призовых, а второй финалист – 1 млн.

Суперкубок Испании пройдет с 10 по 14 января. В полуфинале турнира «Реал» сыграет с «Атлетико», а «Барселона» – с «Осасуной».

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22 комментария
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У испанцев как обычно , двум с половиной клубам все а остальным крошки со стола
+16
-3
+13
Ответ charly001
У испанцев как обычно , двум с половиной клубам все а остальным крошки со стола
Потому что весь испанский футбол держится на двух клубах, посмотри статистику по просмотрам
Барса и Реал генерируют 90% прибыли, так в честь чего они должны делиться со всякими Осасунами и Уэсками?
+7
-1
+6
Ответ ljolik888
Как-то это не честно . Осасуна заслужила больше ленег .
Тут указано, из чего складываются данные суммы. Всё справедливо.
+10
-5
+5
Ответ KataDiaz
Нечестное распределение, почему не поровну?
возникает вопрос сху.ли ?
+8
-4
+4
Ответ ljolik888
Как-то это не честно . Осасуна заслужила больше ленег .
"Распределение средств между клубами будет зависеть от выступлений в предыдущих розыгрышах, доходы от телевизионных прав и рейтинги трансляций." - вот из-за чего Осасуна так мало получит.
Это первое их участие в Суперкубке и они менее популярны, чем остальная тройка команд.

Но то, что все клубы решили отдать часть своих денег в пользу Осасуны - это круто.
+6
-3
+3
Ответ KataDiaz
Нечестное распределение, почему не поровну?
Так для вас особых написали же "Распределение средств между клубами будет зависеть от выступлений в предыдущих розыгрышах, дохода от телевизионных прав и рейтинги трансляций"
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Нечестное распределение, почему не поровну?
+9
-8
+1
Испанская федерация связалась с «Реалом», «Барселоной» и «Атлетико», чтобы помочь «Осасуне» частью доходов от Суперкубка. Три команды согласились перевести по 200 тысяч евро каждая. Когда нужно помочь «Осасуне» - команды должны скинуться. А как же слоган «Заработайте на поле»? Или он относится только к «Реалу» и «Барселоне»?
+4
-3
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Почему Испанская федерация футбола не попросила другие команды скинуться «Барселоне», чтобы она могла зарегистрировать игроков, у неё тоже финансовые проблемы. Или сама не помогла, ведь 24 млн евро получит именно федерация за проведение Суперкубка в Саудовской Аравии.
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Остальные 20 лямов по карманам чиновников пройдутся? Там вроде и процент Пике есть.
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Ну чтож Пике красавчик (за организацию), Тебас опять молодец - ролик что типа при нем все произошло, а Барсе удаче!
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Вот почему лалига всегда будет осасуной.
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Почему бы просто не поделить призовые в зависимости от результатов кубка? Приплетают какие-то былые заслуги...
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Ответ kellhus
Тут указано, из чего складываются данные суммы. Всё справедливо.
Осасуна играет сейчас , так как заслужила это в прошлом сезоне . Разные выслуги и так далее это бред сивой кобылы. Надо плать за настоящее , в не за прошлое .
+1
-1
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Ответ Bazilic
Потому что весь испанский футбол держится на двух клубах, посмотри статистику по просмотрам Барса и Реал генерируют 90% прибыли, так в честь чего они должны делиться со всякими Осасунами и Уэсками?
самое смешное что если бы средства распределялись как-то по-другому, то испанские гранды потеряли бы в конкурентоспособности в Европе и интереса самой лиге бы это не добавило
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