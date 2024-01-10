«Реал» и «Барса» получат по 6 млн евро за Суперкубок Испании, «Атлетико» – около 3 млн, «Осасуна» – 800 тыс. и по 200 тыс. от остальных участников. Победителю выплатят 2 млн, финалисту – 1 млн

Стало известно, как будут распределены выплаты в Суперкубке Испании.

Как сообщает As, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), отвечающая за распределение призовых денег между участниками Суперкубка, получит от Саудовской Аравии 40 млн евро. Распределение средств между клубами будет зависеть от выступлений в предыдущих розыгрышах, дохода от телевизионных прав и рейтинги трансляций.

В 2024 году «Реал» и «Барселона» гарантированно получат за участие в Суперкубке Испании по 6 млн евро, « » – около 3 млн евро. « » заработает 800 тысяч евро, а также получит по 200 тысяч от каждого из трех других участников по договоренности с RFEF – таким образом, в общей сложности клуб получит 1,4 млн евро.

Победитель турнира дополнительно заработает 2 млн евро призовых, а второй финалист – 1 млн.

пройдет с 10 по 14 января. В полуфинале турнира « » сыграет с «Атлетико», а « » – с «Осасуной».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам