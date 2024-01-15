Деку после класико: «Барса» хотела выиграть Суперкубок, поэтому 1:4 – тяжелое для нас поражение. Мы не смогли бороться»

Теги Барселона Реал Мадрид Деку Ла Лига Суперкубок Испании Класико Футбол

Деку оценил поражение от «Реала» (1:4) в финале Суперкубка Испании.

«Реал» показал зрелищный футбол, и мы не смогли остановить их. У них мастеровитые игроки, и нам не удалось нейтрализовать их, особенно в плане скорости.

При 1:2 мы еще могли исправить ситуацию, но когда счет стал 1:3, это оказалось для нас сильным ударом. Мы хотели выиграть этот трофей, поэтому 1:4 – тяжелое для нас поражение. 

Это был финал, но мы не смогли бороться. Мы должны идти дальше и думать о Кубке [Испании]. Ничего не остается, как двигаться вперед, – сказал спортивный директор «Барселоны».

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