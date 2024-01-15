Деку после класико: «Барса» хотела выиграть Суперкубок, поэтому 1:4 – тяжелое для нас поражение. Мы не смогли бороться»

Деку оценил поражение от «Реала» (1:4) в финале Суперкубка Испании.

« » показал зрелищный футбол, и мы не смогли остановить их. У них мастеровитые игроки, и нам не удалось нейтрализовать их, особенно в плане скорости.

При 1:2 мы еще могли исправить ситуацию, но когда счет стал 1:3, это оказалось для нас сильным ударом. Мы хотели выиграть этот трофей, поэтому 1:4 – тяжелое для нас поражение.

Это был финал, но мы не смогли бороться. Мы должны идти дальше и думать о Кубке [ ]. Ничего не остается, как двигаться вперед, – сказал спортивный директор «Барселоны».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам