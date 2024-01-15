Перес о 4:1 с «Барселоной»: «Реал» показал, что у него отличная команда, фанаты в восторге. Анчелотти по-настоящему подходит под наш стиль»
Президент «Реала» доволен зрелищной победой над «Барселоной» (4:1) в Суперкубке.
«Я счастлив, потому что фанаты остались в восторге от матча. В Саудовской Аравии много мадридиста, и сегодня у них был один из самых счастливых вечеров.
В турнирах из двух матчей много голов – это нормальное явление. Мы хорошо сыграли в обоих матчах, много забили, а зрители получили удовольствие. И мы показали фанатам, что у нас отличная команда и что мы каждый год будем стараться порадовать сотни миллионов болельщиков.
Винисиус ярко проявляет себя почти всегда. Сегодня он это заслужил и рад этому. Он прикладывает феноменальные усилия, вот почему он один из лучших в мире. Он еще очень молод, при этом очень хорош и будет становиться только лучше.
Анчелотти – тренер, который по-настоящему подходит под стиль «Реала» благодаря своему пониманию футбола и образцовому поведению во время каждого матча. «Реал» и Анчелотти очень хорошо друг другу подходят», – сказал Флорентино Перес в эфире Movistar.
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Про бывших игроков Барсы и её функционеров промолчу. Им бы поучиться уважать соперников.
Совместный успех.