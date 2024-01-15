Перес о 4:1 с «Барселоной»: «Реал» показал, что у него отличная команда, фанаты в восторге. Анчелотти по-настоящему подходит под наш стиль»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Флорентино Перес Винисиус Жуниор Футбол

Президент «Реала» доволен зрелищной победой над «Барселоной» (4:1) в Суперкубке.

«Я счастлив, потому что фанаты остались в восторге от матча. В Саудовской Аравии много мадридиста, и сегодня у них был один из самых счастливых вечеров.

В турнирах из двух матчей много голов – это нормальное явление. Мы хорошо сыграли в обоих матчах, много забили, а зрители получили удовольствие. И мы показали фанатам, что у нас отличная команда и что мы каждый год будем стараться порадовать сотни миллионов болельщиков.

Винисиус ярко проявляет себя почти всегда. Сегодня он это заслужил и рад этому. Он прикладывает феноменальные усилия, вот почему он один из лучших в мире. Он еще очень молод, при этом очень хорош и будет становиться только лучше.

Анчелотти – тренер, который по-настоящему подходит под стиль «Реала» благодаря своему пониманию футбола и образцовому поведению во время каждого матча. «Реал» и Анчелотти очень хорошо друг другу подходят», – сказал Флорентино Перес в эфире Movistar.

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20 комментариев
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Ответ Breaking news today
Ни слова плохого не сказал о Барселоне? Как так?
Вообще довольно сложно вспомнить, когда официальные лица Мадрида что-то плохое говорили про Барсу. Да и вообще про любой клуб
+22
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+22
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
За тобой выехали🚑🚑🚑
+15
0
+15
Ответ VuNePonimaete
Вообще довольно сложно вспомнить, когда официальные лица Мадрида что-то плохое говорили про Барсу. Да и вообще про любой клуб
Это на самом не пустые слова. Игроки Мадрида и его управленцы всегда предельно тактично и уважительно относятся ко всем соперникам. Это и есть королевская порода.
Про бывших игроков Барсы и её функционеров промолчу. Им бы поучиться уважать соперников.
+11
-1
+10
Ни слова плохого не сказал о Барселоне? Как так?
+9
-3
+6
Абсолютно верно подчеркнул Флорентино, что Карло образцово ведет себя во время матчей. Как бы не складывалась игра на поле, Карло практически всегда спокоен и только бровь иногда выдает его эмоции. Абсолютно заслужил своей проделанной работой продление контракта с учетом всех трудностей и аномального количества травм.
+8
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+4
Ответ фк кабинет
За тобой выехали🚑🚑🚑
Да за ним уже год не мог доехать
+4
0
+4
Ответ фк кабинет
За тобой выехали🚑🚑🚑
Уже поздно:(
+3
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+3
Ответ ScaryClown.^
Перес умеет покупать судей и ЗМ для своих игроков
Трудно вам без Негрейры 😂😂😂
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+2
Сейчас тяжёлый отрезок, много сложных матчей. Этот трофей очень важен, потому что он придаст игрокам ещё больше уверенности 😈
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И ни одного выпада в адрес Ляпорты
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Спасибо, Эль Президенте!
+1
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И давайте уж продолжим и лучший президент тоже у Реала.
Совместный успех.
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Особенно радоваться не будем.Ну обыграли середняка-банкрота.Делов то 😂😂😂
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Спасибо, что ты есть у нас, великий Президент! 🙏
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Ответ VuNePonimaete
Вообще довольно сложно вспомнить, когда официальные лица Мадрида что-то плохое говорили про Барсу. Да и вообще про любой клуб
1 раз когда представители Баварии сказали про Ад в Мюнхене и т.п ответили и всё впринципе.
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Ответ фк кабинет
За тобой выехали🚑🚑🚑
Просто сидр оказался на удивление крепким) Вот его и не отпустит до сих пор.
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