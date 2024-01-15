Невилл о том, что он звал игроков в «МЮ»: «Это выглядит как довольно плохой совет. Что случилось бы с Беллингемом, если бы он перешел сюда?»

Гари Невилл похвалил Джуда Беллингема за отказ от перехода в «Манчестер Юнайтед».

«Я разговаривал с парой игроков до того, как они пришли сюда, и сказал: «Вы никогда не пожалеете об этом, это волшебный футбольный клуб». Но я должен сказать, оглядываясь назад, что это выглядит как довольно плохой совет, учитывая то, что произошло с ними после перехода, и это очень печально. Они бы преуспели в других клубах. Другие игроки, которые выбрали другие клубы, стали по-настоящему успешными.

Есть пример , и я думаю об этом довольно часто. «Юнайтед» согласовал сумму трансфера с «Бирмингемом», и «Дортмунд» тоже. У него был выбор между « » и « ». И каким-то образом этот парень поступил правильно, выбрав дортмундскую «Боруссию», и теперь он один из лучших игроков в мире, один из самых больших английских талантов.

Что бы с ним случилось, если бы он перешел сюда? Я не знаю, может быть, он добился бы успеха, потому что он очень хорош. Я не испытываю большой уверенности [в «Юнайтед»],учитывая клубную среду, культуру и то, что происходит [с клубом]», – сказал бывший защитник манкунианцев в эфире Sky Sports.

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