Невилл о том, что он звал игроков в «МЮ»: «Это выглядит как довольно плохой совет. Что случилось бы с Беллингемом, если бы он перешел сюда?»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Гари Невилл похвалил Джуда Беллингема за отказ от перехода в «Манчестер Юнайтед».

«Я разговаривал с парой игроков до того, как они пришли сюда, и сказал: «Вы никогда не пожалеете об этом, это волшебный футбольный клуб». Но я должен сказать, оглядываясь назад, что это выглядит как довольно плохой совет, учитывая то, что произошло с ними после перехода, и это очень печально. Они бы преуспели в других клубах. Другие игроки, которые выбрали другие клубы, стали по-настоящему успешными.

Есть пример Джуда Беллингема, и я думаю об этом довольно часто. «Юнайтед» согласовал сумму трансфера с «Бирмингемом», и «Дортмунд» тоже. У него был выбор между «Дортмундом» и «Юнайтед». И каким-то образом этот парень поступил правильно, выбрав дортмундскую «Боруссию», и теперь он один из лучших игроков в мире, один из самых больших английских талантов.

Что бы с ним случилось, если бы он перешел сюда? Я не знаю, может быть, он добился бы успеха, потому что он очень хорош. Я не испытываю большой уверенности [в «Юнайтед»],учитывая клубную среду, культуру и то, что происходит [с клубом]», – сказал бывший защитник манкунианцев в эфире Sky Sports.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
10.01.2024: Боруссия арендовала Белингема без опции выкупа. Хавбек перешёл в МЮ летом за 115 миллионов евро

10Хаг: Белингем не соответствует уровню МЮ. Нам нужны игроки, которые хотят биться за клуб
+34
-3
+31
Всё-таки что-то есть общее между ветеранами МЮ и Спартака: они никогда не упустят возможность (пусть нередко и заслуженно) пнуть свой клуб, типа, ну МЮ/Спартак уже не те и в этом болоте любые таланты утонут и тренера все дно))
+10
0
+10
Как эксперт Гари лучше.чем как тренер
+8
-1
+7
Ответ Born is the King
10.01.2024: Боруссия арендовала Белингема без опции выкупа. Хавбек перешёл в МЮ летом за 115 миллионов евро 10Хаг: Белингем не соответствует уровню МЮ. Нам нужны игроки, которые хотят биться за клуб
Блин, а ведь это вполне могло случиться)
+7
-1
+6
Некоторые игроки мю: "Давно хотим еще раз встретиться с Невиллом. Он тоже не пожалеет..."
+2
0
+2
Пнул свой бывший клуб ниже пояса.
+1
0
+1
Раскрылся бы намного позже, ему было 16-17 лет тогда, сидел бы на банке, выходил на 2 минуты и играл в кубке
+1
-1
0
это работа на свой любимый клуб.
в чем тут оправдываться?!
он же не угрожал расправой)))
так мир устроен!
0
0
0
Бруно вот перешёл и из претендента на Зм превратился в ноющую истеричку
0
0
0
Случилось бы то же что и с Санчо.
0
0
0
Ответ Montenegro Serbian
Всё-таки что-то есть общее между ветеранами МЮ и Спартака: они никогда не упустят возможность (пусть нередко и заслуженно) пнуть свой клуб, типа, ну МЮ/Спартак уже не те и в этом болоте любые таланты утонут и тренера все дно))
Разница в том, что не все ветераны работают экспертами в студиях. Невилл — один из таких, поэтому он говорит о многих вещах и его мнение можно тиражировать относительно чего угодно
+1
-1
0
Ответ Montenegro Serbian
Всё-таки что-то есть общее между ветеранами МЮ и Спартака: они никогда не упустят возможность (пусть нередко и заслуженно) пнуть свой клуб, типа, ну МЮ/Спартак уже не те и в этом болоте любые таланты утонут и тренера все дно))
Нету , они облизывали их лет 10 , хотя плохо все с 2013 года и последние годы уже пошла критика
+1
-1
0
Ответ Назар Игорь
Пнул свой бывший клуб ниже пояса.
Жаль, что нынче у МЮ ниже пояса всё гладко как у кукольного Кена.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий