Де Брюйне – плеймейкер года по версии IFFHS. Месси – 2-й, Беллингем – 4-й, Бруну – 10-й
Кевин де Брюйне признан лучшим плеймейкером 2023 года.
Полузащитник «Манчестер Сити» занял первое место в рейтинге, составленном Международной федерацией футбольной истории и статистики. Он стал лучшим по версии IFFHS в третий раз (прежде – в 2020-м и 2021-м).
В список попали:
1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 181 очко.
2. Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами») – 100.
3. Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 78.
4. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд/«Реал») – 70.
5. Мартин Эдегор («Арсенал») – 18.
6. Джамал Мусиала («Бавария») – 17.
7. Тони Кроос («Реал») – 15.
8. Педри («Барселона») – 12.
9. Федерико Вальверде («Реал») – 11.
10. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 10.
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IFFHS -’ топ ’
Это будем считать?
Вот это без всяких упоминаний игроков из любительских лиг.