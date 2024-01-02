Де Брюйне – плеймейкер года по версии IFFHS. Месси – 2-й, Беллингем – 4-й, Бруну – 10-й

Кевин де Брюйне признан лучшим плеймейкером 2023 года.

Полузащитник «Манчестер Сити» занял первое место в рейтинге, составленном Международной федерацией футбольной истории и статистики. Он стал лучшим по версии в третий раз (прежде – в 2020-м и 2021-м).

В список попали:

1. Кевин де («Манчестер Сити») – 181 очко.

2. (« »/«Интер Майами») – 100.

3. Бернарду Силва (« ») – 78.

4. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд/«Реал») – 70.

5. Мартин Эдегор («Арсенал») – 18.

6. Джамал Мусиала («Бавария») – 17.

7. Тони Кроос («Реал») – 15.

8. Педри («Барселона») – 12.

9. Федерико Вальверде («Реал») – 11.

10. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 10.

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