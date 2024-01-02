Де Брюйне – плеймейкер года по версии IFFHS. Месси – 2-й, Беллингем – 4-й, Бруну – 10-й

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Кевин де Брюйне признан лучшим плеймейкером 2023 года.

Полузащитник «Манчестер Сити» занял первое место в рейтинге, составленном Международной федерацией футбольной истории и статистики. Он стал лучшим по версии IFFHS в третий раз (прежде – в 2020-м и 2021-м).

В список попали:

1. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 181 очко.

2. Лионель МессиПСЖ»/«Интер Майами») – 100.

3. Бернарду Силва («Манчестер Сити») – 78.

4. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд/«Реал») – 70.

5. Мартин Эдегор («Арсенал») – 18.

6. Джамал Мусиала («Бавария») – 17.

7. Тони Кроос («Реал») – 15.

8. Педри («Барселона») – 12.

9. Федерико Вальверде («Реал») – 11.

10. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 10.

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37 комментариев
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На первом месте парень, который не играет полгода, на втором чел - который на пенсии в США. Замечательно, поразительно, гениально.
+61
-6
+55
И снова внебрачного сына Инфантино (Месси) пропихнули в топ, хотя в 2023 он сыграл чуть ли не хуже всех из этого списка
+38
-17
+21
Педри? Это который почти полгода был травмирован? Во юмористы.
+20
-4
+16
Ответ Акира_1
На первом месте парень, который не играет полгода, на втором чел - который на пенсии в США. Замечательно, поразительно, гениально.
Месси будут включать туда, даже после завершения карьеры
+27
-12
+15
Беллингем – 4-й .....??? Он плеймейкер? И Валверде плеймейкер?... А где же Онана?
+12
-2
+10
Ответ Акира_1
На первом месте парень, который не играет полгода, на втором чел - который на пенсии в США. Замечательно, поразительно, гениально.
Не хватает на 3 месте футболиста , который отдыхает в пустыне
+5
0
+5
Месси должен быть на первом месте. В сезоне 22/23 он был лучшим по оценкам за матч. За 2023 год - 28 голов, 12 ассистов, есть ли еще плеймейкеры с такой статистикой?
+6
-1
+5
Ответ flam
Кевин де Брюйне Игры в сезоне 1
за весь 2023 год имеется ввиду, а не с августа по декабрь 2023-го
+6
-2
+4
Ответ JENNINGS
Месси-то за какие заслуги? Или чисто по инерции?
Чисто чтоб всех побесить)
+4
-1
+3
Согласен со всеми - никакой рейтинг нельзя рассматривать всерьёз, если там нет нашего Криша, который феерит в чемпионате плевка верблюда
+5
-2
+3
Ответ ArnoNeputevy
Беллингем – 4-й .....??? Он плеймейкер? И Валверде плеймейкер?... А где же Онана?
Самое главное, а где Роналду?
+2
0
+2
Ответ Акира_1
На первом месте парень, который не играет полгода, на втором чел - который на пенсии в США. Замечательно, поразительно, гениально.
Значит КДБ настолько крут что пол года не играет , но всё равно лучший
+3
-1
+2
Ответ Акира_1
На первом месте парень, который не играет полгода, на втором чел - который на пенсии в США. Замечательно, поразительно, гениально.
А у Реала, оказывается, три плеймейкера сразу на поле играют и все из них в топе Европы. А еще более поразительно , что ни один из этих людей не носит фамилию Модрич, который единственный человек из всех игроков Мадрида , которого можно назвать настоящим классическим плеймейкером.
IFFHS -’ топ ’
+3
-1
+2
Ответ S. A.
И снова внебрачного сына Инфантино (Месси) пропихнули в топ, хотя в 2023 он сыграл чуть ли не хуже всех из этого списка
обратимся к статистике?
+11
-9
+2
Весь топ10 вызывает вопросы
+1
0
+1
Ответ ОттоДракула
Педри? Это который почти полгода был травмирован? Во юмористы.
Кевин тоже столько же травмирован и ниче) чего так триггерит то?
+6
-5
+1
Было бы любопытно посмотреть критерии, на основании которых составлялся этот топ. А то как-то странно: Де брюйне и Месси, который уже пол года толком не играют - на первых местах, а Бруну, который в этом сезоне все рекорды по созданным голевым моментам бьёт, только десятый..
+2
-1
+1
Ответ фк кабинет
Месси с сезона 2015/2016 с позором выкидывают из Лиги Чемпионов.А это 8 сезонов!!!
Аякс, Лион, Порту, АТМ, далее ЛЕ и оттуда выкинули.
Это будем считать?
+2
-1
+1
Ответ Любезный Коссутий
если Месси один из лучший плеймейкеров 2023, то Роналду - лучший бомбардир 2023, без оговорок.
Лучших бомбардиров 2023 сегодня назвала УЕФА Мбаппе, Кейн, Холланд.

Вот это без всяких упоминаний игроков из любительских лиг.
+2
-1
+1
Бруно, создавший больше всего голевых моментов и сделавший больше всех ключевых пасов в топ лигах всего на 10. Ну это сильный рейтинг) позади таких монстров креатива как Педри Вальверде)
+1
0
+1
Ответ ОттоДракула
Педри? Это который почти полгода был травмирован? Во юмористы.
А еще барсики жалуются что к их барсе относятся предвзято:))
+1
-1
0
Ответ flam
Кевин де Брюйне Игры в сезоне 1
Месси 2 захвата в сезоне .
+6
-6
0
Ну вы поняли, да?
+3
-3
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а где Родри???
0
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IFFHS тащат Де Брюйне, чтобы он побил рекорд Месси по количеству этих наград, но 🐓🤡 тут пишут, что Месси сын Инфантино))) Что в 2021, что в 2023 Кевин не заслуживал эту награду.
0
0
0
Ответ Любезный Коссутий
если Месси один из лучший плеймейкеров 2023, то Роналду - лучший бомбардир 2023, без оговорок.
Месси с января по май ещё в профессиональном футболе в отличие от криштика находился
+1
-1
0
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