«Арсенал» и Райя договорились о значительном повышении зарплаты. Срок действия контракта не изменится

«Арсенал» улучшит контракт Давида Райи.

Лондонский клуб договорился с 30-летним вратарем об изменении условий соглашения, сообщает BBC.

Срок действия контракта останется прежним – он рассчитан до 2028 года и содержит опцию продления. При этом зарплата игрока значительно вырастет – сейчас испанец зарабатывает около 100 тысяч фунтов в неделю.

Райя перешел в «Арсенал » из «Брентфорда» в 2023 году. В текущем сезоне АПЛ он провел 7 матчей и пропустил 3 гола.