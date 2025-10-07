Колосков о том, что украинским судьям запретили говорить на русском: «Маразм. Там уже запрещают писать название нашей страны с большой буквы, идет вырождение ментальности. Идиоты»

Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с русским языком в украинском футболе.

Ранее украинский футбольный арбитр Виталий Романов рассказал, что судьям дали официальное указание не использовать русский язык на поле.

«Запрет русского языка в украинском футболе – даже не глупость, а просто маразм. Чем дальше, тем он сильнее крепчает. Люди все равно продолжат говорить на русском. Я сегодня прочитал, что в Одессе так и происходит. В Днепропетровске тоже будут, разве что во Львове нет. Там уже запрещают писать название нашей страны с большой буквы. Просто идиоты, идет полное вырождение ментальности.

Я прекрасно понимаю, зачем они это делают. Ладно в футболе, но там ведь с самого ясельного возраста воспитывают ненависть к России. Это целенаправленная политика людей, которые дорвались там до власти. Они хотят искоренить понимание того, что русский и украинский народы – братья. Такие авантюры поэтому и происходят.

Возможно, у них получится это сделать, но все будет зависеть от того, сколько продлится специальная военная операция. Чем быстрее она закончится, тем меньше шансов у них будет на то, чтобы переориентировать свое общество на ненависть к России», – сказал почетный президент РФС.