Властимил Петржела: «Спартак» – футбольное прошлое России, а «Зенит» – настоящее. Это более великий клуб на данный момент»
Властимил Петржела сравнил достижения «Зенита» и «Спартака».
«Зенит» на данный момент времени более великий клуб, чем «Спартак». В XXI веке у клуба из Санкт-Петербурга намного больше титулов, чем у москвичей.
«Спартак» – футбольное прошлое России, а «Зенит» – настоящее. Может, через несколько десятилетий все поменяется, но пока так», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
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