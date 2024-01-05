Властимил Петржела: «Спартак» – футбольное прошлое России, а «Зенит» – настоящее. Это более великий клуб на данный момент»

Властимил Петржела сравнил достижения «Зенита» и «Спартака».

« » на данный момент времени более великий клуб, чем « ». В XXI веке у клуба из Санкт-Петербурга намного больше титулов, чем у москвичей.

«Спартак» – футбольное прошлое России, а «Зенит» – настоящее. Может, через несколько десятилетий все поменяется, но пока так», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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