Властимил Петржела: «Спартак» – футбольное прошлое России, а «Зенит» – настоящее. Это более великий клуб на данный момент»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела сравнил достижения «Зенита» и «Спартака».

«Зенит» на данный момент времени более великий клуб, чем «Спартак». В XXI веке у клуба из Санкт-Петербурга намного больше титулов, чем у москвичей.

«Спартак» – футбольное прошлое России, а «Зенит» – настоящее. Может, через несколько десятилетий все поменяется, но пока так», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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27 комментариев
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Рассмеялся
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Это уже смешно. " Более великий клуб на данный момент", а дальше что? детский сад
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Точнее, не прошлое, а уже - позапрошлое.
Про величие кряхтят ветераны, утирая слёзы бессилия пыльными знаменами )
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Ответ Магомед Абжуриев
Зенит не будет великим клубом даже если выиграет 10 титулов рпл и кубков РФ подряд. Спартак ЦСКА Торпедо Динамо Киев Динамо Тбилиси вот великие клубы с историей ну еще Локо с Динамо как то можно. Назвать великим клуб, который питается деньгами всей страны, купил все и вся, и прогнул рпл под себя. Он явно не понимает многого.
А как измеряется «величие» спартака? А ДТ? А чьё величие величественнее, ДТ или, прости господи, торпедо?
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Хоть все время звонит пану?
Иван Жидков?
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Вышли денег. Здравствуй мама.
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Да что ж сегодня за день-то! Решили порвать в лохмотья всё розовое, что есть на этом свете?
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Сейчас все клубы - это чемпионат водокачки без евротурниров и матчей сборных, поэтому эти "более великий" смешны, максимум, что клубы решают - это комплексы их владельцев, и судя по Миллеру, который продолжает судорожно набирать все новых и новых бразильцев - там комплексы неслабые
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Время великих клубов прошло, пришло время больших денег...
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Ответ counsel
Это уже смешно. " Более великий клуб на данный момент", а дальше что? детский сад
Не поверишь, времена меняются.
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Ответ Spartakus1984
Более сильный да, великий нет.За 15-20 лет успешных величие не приобретают, да еще и за деньги.
лол сказки для неудачников подлетели
ПСЖ за эти годы стал лучшим клубом Франции по титулам
Ман Сити вышел на четвертое место в Англии
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Ответ Spartakus1984
Более сильный да, великий нет.За 15-20 лет успешных величие не приобретают, да еще и за деньги.
Спартак не побеждал в еврокубках Никогда!!!
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Ответ LeSang
Даже не знаю. Если вы сравниваете ПСЖ с Зенитом, то до продажи ПСЖ катарцам у тех было штук 16-17 титулов, причем несколько из них международных. Знаете сколько было титулов у Зенита до прихода газовой корпорации за почти 80 лет существования? Целых 3-чемпионство и два кубка. Разница есть?
у ПСЖ было 2 чемпионства и куча кубков до прихода шейхов
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Ответ Честный контроль
Смешно))) Кто это ##### кроме сектантов смотреть будет)
Десятки тысяч болельщиков. Ну и такие закомплексованные, как ты😂
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Ответ Доктор Верховцев
А как измеряется «величие» спартака? А ДТ? А чьё величие величественнее, ДТ или, прости господи, торпедо?
Вы не понимаете, у спагтака же богщь есть и святые мощи закопанные еще Кебе под штангой в Тарасовке. Эти скрепы и создают видимость величия этой труппы клоунов.
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