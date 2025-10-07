Глава отдела адаптации ЦСКА о переезде Челестини в Россию: «Сказали взять наличные на первое время, потому что иностранные карты не работают. Он говорит: «Вообще? А Visa, Mastercard?»

В ЦСКА рассказали о нюансах переезда Фабио Челестини в Россию.

Швейцарский специалист возглавил московский клуб прошлым летом.

«Сразу уточняем нюансы, что им нужно взять с собой наличные, потому что сейчас, к сожалению, иностранные карты у нас не работают, что их удивляет.

Перед тем как Фабио Челестини к нам прилетел, мы связались накануне и сказали: «Фабио, возьмите с собой наличные на первое время, потому что ваши карточки у нас не работают». Он говорит: «Вообще?» Я говорю: «Вообще». Он: «А Visa, Mastercard?» «Фабио, вообще никакие. Надо быть к этому готовым», – сказал глава отдела адаптации футболистов ЦСКА Петр Геллер.