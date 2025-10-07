1

Витинья стал одним из вице-капитанов «ПСЖ». Хавбек в клубе с 2022-го

Витинья вошел в число вице-капитанов «ПСЖ».

В воскресенье португальский хавбек провел свой 100-й матч в Лиге 1. «ПСЖ» сыграл вничью с «Лиллем» (1:1). 

Как сообщает Foot Mercato, Витинья был выбран одним из вице-капитанов команды. Первым капитаном парижан является Маркиньос

Витинья перешел в «ПСЖ» в 2022 году из «Порту». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Foot Mercato
