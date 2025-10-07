Гаттузо о Каннаваро в сборной Узбекистана: «Я сказал ему: «Какого хрена? Ты надушился, намазался гелем – и уже едешь на ЧМ. А я здесь в окопах»
Дженнаро Гаттузо пошутил о назначении Фабио Каннаваро в сборную Узбекистана.
Обладатель «Золотого мяча»-2006 возглавил сборную Узбекистана 6 октября и будет руководить командой на ЧМ-2026.
«Я не писал ему, я позвонил, поговорил с ним. Я сказал: «Какого хрена? Ты надушился, намазался гелем – и уже едешь на чемпионат мира. А я здесь в окопах», – сказал главный тренер сборной Италии.
11 октября итальянцы встретятся со сборной Эстонии в квалификации ЧМ-2026.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Fanpage
