Федерация Узбекистана оштрафована на 341 500 долларов за раздачу игрокам автомобилей BYD после игры с Катаром. Бренд не является официальным спонсором АФК

Ассоциация футбола Узбекистана заплатит крупный штраф АФК.

Как передает Daryo, Дисциплинарный комитет Азиатской футбольной конфедерации оштрафовал АФУ на 341 500 долларов.

Причиной указано то, что после окончания отборочного матча ЧМ-2026 между сборными Узбекистана и Катара (3:0), который состоялся 10 июня в Ташкенте, на поле стадиона были выведены автомобили BYD в качестве призов для игроков.

Согласно требованиям АФК, на территории стадиона, включая поле и его периметр, должны быть размещены только бренды официальных спонсоров организации. Все отборочные матчи чемпионата мира проходят под эгидой конфедерации, и каждая принимающая сторона получает от нее определенное финансирование.

Несоблюдение правил по размещению рекламы рассматривается как нарушение коммерческих прав.

Отмечается, что АФУ была дополнительно оштрафована на 1 500 долларов по итогам турнира памяти Мираббора Усмонова, проходившего с 22 по 28 июля. Решение объясняется поздней подачей заявки на проведение международного матча, что стало седьмым повторным нарушением подобного характера и указывает на систематическое несоблюдение регламентных требований со стороны ассоциации.