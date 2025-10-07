  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Федерация Узбекистана оштрафована на 341 500 долларов за раздачу игрокам автомобилей BYD после игры с Катаром. Бренд не является официальным спонсором АФК
2

Федерация Узбекистана оштрафована на 341 500 долларов за раздачу игрокам автомобилей BYD после игры с Катаром. Бренд не является официальным спонсором АФК

Ассоциация футбола Узбекистана заплатит крупный штраф АФК.

Как передает Daryo, Дисциплинарный комитет Азиатской футбольной конфедерации оштрафовал АФУ на 341 500 долларов.

Причиной указано то, что после окончания отборочного матча ЧМ-2026 между сборными Узбекистана и Катара (3:0), который состоялся 10 июня в Ташкенте, на поле стадиона были выведены автомобили BYD в качестве призов для игроков. 

Согласно требованиям АФК, на территории стадиона, включая поле и его периметр, должны быть размещены только бренды официальных спонсоров организации. Все отборочные матчи чемпионата мира проходят под эгидой конфедерации, и каждая принимающая сторона получает от нее определенное финансирование.

Несоблюдение правил по размещению рекламы рассматривается как нарушение коммерческих прав.

Отмечается, что АФУ была дополнительно оштрафована на 1 500 долларов по итогам турнира памяти Мираббора Усмонова, проходившего с 22 по 28 июля. Решение объясняется поздней подачей заявки на проведение международного матча, что стало седьмым повторным нарушением подобного характера и указывает на систематическое несоблюдение регламентных требований со стороны ассоциации.

Как вам дерби?16355 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daryo
logoАзиатская футбольная конфедерация
logoвысшая лига Узбекистан
Федерация футбола Узбекистана
logoСборная Узбекистана по футболу
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
ЦСКА не обратится в ЭСК РФС после матча со «Спартаком»: «Отсудить дерби так, чтобы обе команды были довольны, невозможно даже в теории»
2036 минут назад
Колосков о том, что украинским судьям запретили говорить на русском: «Маразм. Там уже запрещают писать название нашей страны с большой буквы, идет вырождение ментальности. Идиоты»
3442 минуты назад
Гиггз и Фернандеш – кто в «МЮ» играл с обоими? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
51 минуту назадТесты и игры
«Флик не понимает Испанию, он всегда будет проигрывать матчи, как с «Севильей». Можно много знать о тактике, о Германии и ЛЧ, но игру нужно чувствовать». Д’Алессандро о тренере «Барсы»
3357 минут назад
Экс-тренер «Алавеса» Гарсия – один из главных кандидатов на замену Станковичу в «Спартаке» («Чемпионат»)
47сегодня, 13:51
Гаттузо о Каннаваро в сборной Узбекистана: «Я сказал ему: «Какого хрена? Ты надушился, намазался гелем – и уже едешь на ЧМ. А я здесь в окопах»
21сегодня, 13:37
Сборная России анонсировала матчи с отсылкой к фильму «Брат». В ролике Антон Миранчук чеканит кассетой перед фанатами Ирана и Боливии: «Вы еще моего брата из Америки не видели»
21сегодня, 13:31Видео
Карпин о сравнении Глушенкова и Аршавина: «Смысл сравнивать Пеле, Марадону, Месси? Все знают, что это великие игроки, хотя кто‑то не видел Диего даже. Если для заголовков только»
15сегодня, 13:07
Депутат Журова: «ФИФА правильно делает, что не отстраняет Израиль. Надеюсь, Трамп выступает не только за то, чтобы не наказывать израильских спортсменов, но и за снятие санкций с России»
34сегодня, 12:57
Кассано о Леау: «Он не умеет бить и играть спиной к воротам, не понимает футбол. Беспокоит то, что он считает себя феноменом. «Милан» платит ему 8 млн – это проблема клуба, а не Рафаэла»
24сегодня, 12:26
Ко всем новостям
Последние новости
Журова назвала футбол самым популярным видом спорта в России: «Ничего не меняется. Дальше идет бег, потом – хоккей и гимнастика. Плюс фигурное катание, единоборства очень популярны»
49 минут назад
Байдачный о Карпине в «Динамо»: «Нужно дать хотя бы год, если пригласили, то в него надо верить. К тому же у него нагрузка двойная»
110 минут назад
Глава отдела адаптации ЦСКА о переезде Челестини в Россию: «Сказали взять наличные на первое время, потому что иностранные карты не работают. Он говорит: «Вообще? А Visa, Mastercard?»
219 минут назад
Карпин не знал, что Дембеле выиграл «Золотой мяч»: «Если бы не было санкций, мог бы войти российский игрок. Сафонов? Возможно»
1125 минут назад
Роке выложил фото тигра, кусающего оленя за шею, после победы «Палмейраса» над «Сан-Паулу». Объединение болельщиков из секс-меньшинств сочло пост гомофобным, игрок удалил публикацию
13сегодня, 13:19
«Арсенал» и Райя договорились о значительном повышении зарплаты. Срок действия контракта не изменится
5сегодня, 13:15
Родриго о трансферных слухах: «Я переходил в новую команду каждую неделю, судя по новостям. Я всегда говорил: пока я нужен «Реалу», я буду здесь»
6сегодня, 12:48
«Эуропа» отправит в Палестину вырученные средства от продажи капитанских повязок в цветах флага страны. Каталонский клуб ранее обвинил Израиль в геноциде палестинского народа
3сегодня, 12:25
Витинья стал одним из вице-капитанов «ПСЖ». Хавбек в клубе с 2022-го
1сегодня, 12:05
Бывший спортивный директор «Барсы» Алемани занял пост в «Атлетико»
9сегодня, 10:59