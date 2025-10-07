  • Спортс
  Байдачный о Карпине в «Динамо»: «Нужно дать хотя бы год, если пригласили, то в него надо верить. К тому же у него нагрузка двойная, ведь у него еще сборная России»
4

Байдачный о Карпине в «Динамо»: «Нужно дать хотя бы год, если пригласили, то в него надо верить. К тому же у него нагрузка двойная, ведь у него еще сборная России»

Анатолий Байдачный призвал «Динамо» дать Валерию Карпину время.

«Понятно, что у «Динамо» неудачный старт. Восьмое – это не место для этого клуба, все это понимают. Сейчас беда для тренера, что когда их приглашают, то им надо уже все сделать за кроткий срок.

Для Карпина команда новая. Если вы его пригласили, то в него надо верить, давать срок, чтобы команда начала понимать требования. Всегда нужно время. К тому же у Карпина нагрузка двойная, ведь у него еще сборная России. Но считаю, что нормально было совмещать, когда на базе клуба сборная формируется, но сейчас команда нигде не играет, поэтому не отнимает у тренера психологических сил.

Карпину в «Динамо» нужно дать хотя бы год», – сказал бывший нападающий «Динамо». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
