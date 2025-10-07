  • Спортс
  • Роке выложил фото тигра, кусающего оленя за шею, после победы «Палмейраса» над «Сан-Паулу». Объединение болельщиков из секс-меньшинств сочло пост гомофобным, игрок удалил публикацию
Роке выложил фото тигра, кусающего оленя за шею, после победы «Палмейраса» над «Сан-Паулу». Объединение болельщиков из секс-меньшинств сочло пост гомофобным, игрок удалил публикацию

Активисты сочли гомофобным пост Витора Роке после победы над «Сан-Паулу».

«Палмейрас» на выезде одержал победу в матче чемпионата Бразилии со счетом 3:2.

После матча форвард гостей Витор Роке опубликовал в соцсетях изображение тигра, кусающего за шею оленя. Игрок удалил фото вскоре после публикации, однако изображение успело распространиться в сети. 

Объединение болельщиков из секс-меньшинств PorcoÍris, связанное с «Палмейрасом», усмотрело гомофобный подтекст в посте бразильца. В открытом письме футболисту активисты подчеркнули, что сам Роке, как чернокожий мужчина, сталкивается с предвзятостью и должен понимать тяжесть дискриминационных проявлений. 

Клубы также прокомментировали ситуацию.  

«Как только руководство узнало о публикации Витора Роке в социальной сети, клуб обсудил с молодым игроком, что подобные провокации больше не уместны в футболе, так как могут спровоцировать насилие. Игрок понял это и незамедлительно удалил изображение со своей страницы», – говорится в заявлении «Палмейраса». 

«Футбольный клуб «Сан-Паулу» выражает свое осуждение любым проявлениям, которые могут привести к насилию, включая эту неудачную публикацию», – отреагировала команда соперников. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Terra
