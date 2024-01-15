Ярошик о 8-м месте ЦСКА в РПЛ: «Большая неудача. Думаю, тренеры и руководство клуба провели аналитику»
Иржи Ярошик оценил 8-е место ЦСКА по итогам осенней части сезона Мир РПЛ.
«Провал ли восьмое место ЦСКА? Хороший вопрос. Думаю, после первой части сезона тренеры и руководство клуба провели аналитику и выявят плюсы и минусы. Конечно, минусов будет больше.
Но, насколько я помню, в турнирной таблице РПЛ совсем небольшая разница между восьмым и третьим местом. С другой стороны, восьмое место для ЦСКА — большая неудача», — сказал бывший игрок ЦСКА.
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