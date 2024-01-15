Ярошик о 8-м месте ЦСКА в РПЛ: «Большая неудача. Думаю, тренеры и руководство клуба провели аналитику» 

Теги ЦСКА Иржи Ярошик премьер-лига Россия Владимир Федотов Футбол

Иржи Ярошик оценил 8-е место ЦСКА по итогам осенней части сезона Мир РПЛ.

«Провал ли восьмое место ЦСКА? Хороший вопрос. Думаю, после первой части сезона тренеры и руководство клуба провели аналитику и выявят плюсы и минусы. Конечно, минусов будет больше. 

Но, насколько я помню, в турнирной таблице РПЛ совсем небольшая разница между восьмым и третьим местом. С другой стороны, восьмое место для ЦСКА — большая неудача», — сказал бывший игрок ЦСКА.

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1 комментарий
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С такими слабыми трансферами и слабым составом закономерный результат. ЦСКА нужно привыкать быть середняком. Денег на большее нет.
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