Ярошик о 8-м месте ЦСКА в РПЛ: «Большая неудача. Думаю, тренеры и руководство клуба провели аналитику» 

Иржи Ярошик оценил 8-е место ЦСКА по итогам осенней части сезона Мир РПЛ.

«Провал ли восьмое место ? Хороший вопрос. Думаю, после первой части сезона тренеры и руководство клуба провели аналитику и выявят плюсы и минусы. Конечно, минусов будет больше.

Но, насколько я помню, в турнирной таблице совсем небольшая разница между восьмым и третьим местом. С другой стороны, восьмое место для ЦСКА — большая неудача», — сказал бывший игрок ЦСКА.

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