Масалитин о ЦСКА: «Если бы Федотов больше доверял молодежи, проблем с глубиной состава не было бы. Есть Рядно, Кисляк в запасе – как научиться чему-то, сидя на скамейке?»

Валерий Масалитин считает, что ЦСКА должен больше доверять молодым игрокам.

«Если бы Федотов больше обращал внимания на молодежь, то у ЦСКА не было бы тех проблем с глубиной состава, о которых часто говорили в нынешнем сезоне.

Вот Глебова поставили вперед. Он начал приносить пользу. Потом возникла проблема в полузащите, его перевели туда. Кирилл «наелся», сломался. Как тут себя проявить?

И если посмотреть широко, то у команды достаточно глубокий состав. Слева есть . Он выходил, нормально играл, забивал. Кисляк сидит в запасе. Выходит на поле от случая к случаю. Но нередко он смотрится не хуже .

Если бы молодым футболистам больше доверяли, то они бы уже обтесались и приносили пользу. А когда доверия молодежи нет, то и появляются проблемы с глубиной состава то на одной позиции, то на другой. Вот если бы молодые играли, то было бы видно, они тянут или тянут. Понятно, что они где-то теряются. Но как молодежь научится чему-то, сидя на скамейке? Нужно играть и получать опыт», – сказал экс-игрок .

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