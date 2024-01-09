Масалитин о ЦСКА: «Если бы Федотов больше доверял молодежи, проблем с глубиной состава не было бы. Есть Рядно, Кисляк в запасе – как научиться чему-то, сидя на скамейке?»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Валерий Масалитин Владимир Федотов Фелипе Мендес Матвей Кисляк Кирилл Глебов Михаил Рядно Футбол

Валерий Масалитин считает, что ЦСКА должен больше доверять молодым игрокам.

«Если бы Федотов больше обращал внимания на молодежь, то у ЦСКА не было бы тех проблем с глубиной состава, о которых часто говорили в нынешнем сезоне.

Вот Глебова поставили вперед. Он начал приносить пользу. Потом возникла проблема в полузащите, его перевели туда. Кирилл «наелся», сломался. Как тут себя проявить?

И если посмотреть широко, то у команды достаточно глубокий состав. Слева есть Рядно. Он выходил, нормально играл, забивал. Кисляк сидит в запасе. Выходит на поле от случая к случаю. Но нередко он смотрится не хуже Мендеса.

Если бы молодым футболистам больше доверяли, то они бы уже обтесались и приносили пользу. А когда доверия молодежи нет, то и появляются проблемы с глубиной состава то на одной позиции, то на другой. Вот если бы молодые играли, то было бы видно, они тянут или тянут. Понятно, что они где-то теряются. Но как молодежь научится чему-то, сидя на скамейке? Нужно играть и получать опыт», – сказал экс-игрок ЦСКА.

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5 комментариев
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еще один аналитег студийный. когда была возможность и необходимость - молодые выходили. тот же Рядно даже гол забил красивый. только в прок он ему видимо не пошел, потому что похоже после яркого матча с последующими интервью чел решил что он твердый игрок состава... и сел прочно на лавку. в защиту молодые выходили... но они все не уровня молодого Дзагоева, который вышел и убедил тренера. что он может стабильно держать марку. ну не враг же тренер себе, выпускать неготового молодого... значит не убедили, недотянули, не смогли...
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Если так рассуждать, у каждого клуба РПЛ с дублем или молодёжкой глубина состава 40 человек, и им не на что жаловаться
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Эти рассуждения стары, как мир, постоянно идут разговоры, типа надо двигать своих, молодых! Если бы так было просто, то все тренеры мира так бы и делали... Только уровень молодых должен быть соответствующий... Вон у Гончаренко вся команда была молодая, далеко мы на ней уехали? И только не надо про "картофельного физрука", хорошо?
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Правда в том,что Федотов действительно довольно осторожно использует молодых. Но надо понимать что молодежью вопрос «глубины состава» не решается. Это имитация и большой риск
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База. Хоть в чем-то согласен с Пономарёвым.
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