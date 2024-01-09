Масалитин о ЦСКА: «Если бы Федотов больше доверял молодежи, проблем с глубиной состава не было бы. Есть Рядно, Кисляк в запасе – как научиться чему-то, сидя на скамейке?»
Валерий Масалитин считает, что ЦСКА должен больше доверять молодым игрокам.
«Если бы Федотов больше обращал внимания на молодежь, то у ЦСКА не было бы тех проблем с глубиной состава, о которых часто говорили в нынешнем сезоне.
Вот Глебова поставили вперед. Он начал приносить пользу. Потом возникла проблема в полузащите, его перевели туда. Кирилл «наелся», сломался. Как тут себя проявить?
И если посмотреть широко, то у команды достаточно глубокий состав. Слева есть Рядно. Он выходил, нормально играл, забивал. Кисляк сидит в запасе. Выходит на поле от случая к случаю. Но нередко он смотрится не хуже Мендеса.
Если бы молодым футболистам больше доверяли, то они бы уже обтесались и приносили пользу. А когда доверия молодежи нет, то и появляются проблемы с глубиной состава то на одной позиции, то на другой. Вот если бы молодые играли, то было бы видно, они тянут или тянут. Понятно, что они где-то теряются. Но как молодежь научится чему-то, сидя на скамейке? Нужно играть и получать опыт», – сказал экс-игрок ЦСКА.
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