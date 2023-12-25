Пономарев о ЦСКА: «Должен быть на 3-м или 4-м месте. Играют хорошо, но когда физика отстает, все качества падают моментально»

Владимир Пономарев считает, что ЦСКА мог выступить лучше в осенней части Мир РПЛ.

После 18 туров армейцы занимают в таблице 8-е место.

«ЦСКА по итогам первой части чемпионата России должен быть на третьем или четвертом месте. Команда-то хорошая и неплохо укомплектована. И ребята хорошо играют, но где-то дают слабинку. Но то, как они играют во вторых таймах, мне не нравится вообще, физическая готовность отстает. А когда физика отстает, то все качества падают моментально.

И если бы они порой не расслаблялись, то команда была бы выше в турнирной таблице. И везения армейцам, конечно, не хватает», – сказал экс-игрок .

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