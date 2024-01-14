Президент «Лацио» о расистских кричалках про Лукаку в Кубке Италии: «Я их не слышал. Мы не расистский и не антисемитский клуб, в чем бы нас ни обвиняли»

Президент «Лацио» заявил, что клуб несправедливо обвиняют в расизме.

Ранее клуб был оштрафован на 50 тысяч евро из-за расистских оскорблений в адрес в матче Кубка Италии с «Ромой». Кроме того, «Лацио» был наказан за поведение болельщиков в дерби частичным закрытием трибун.

«Я не хочу спорить. Я подумаю над этим, в отчете говорится о 90% из 16 тысяч [зрителей] – это неверно, потому что [на матче] присутствовало более 19 000 человек. Вы слышали, как 17 тысяч человек оскорбляли Лукаку?

Если все так и было, то я задаюсь вопросом, почему наблюдатель не заявил об этом во время матча? Почему ничего не сказал судья Орсато?

Я не хочу вдаваться в подробности, но факт остается фактом – нужно уметь проигрывать. В клубе мы также стараемся учить людей культуре поражения. Когда поведение болельщиков мешает урегулированию определенных ситуаций, это становится проблемой.

Мы подадим апелляцию и примем другие меры. О «Лацио» можно говорить что угодно, кроме того, что это расистский или антисемитский клуб, в чем бы нас ни обвиняли.

Я не слышал этих кричалок, честно говоря. Но я говорю это не из-за предвзятости, а потому, что их не слышал никто», – сказал .

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