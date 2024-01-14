Президент «Лацио» о расистских кричалках про Лукаку в Кубке Италии: «Я их не слышал. Мы не расистский и не антисемитский клуб, в чем бы нас ни обвиняли»

Теги Рома Лацио серия А Италия Кубок Италии болельщики Клаудио Лотито Ромелу Лукаку дискриминация Футбол

Президент «Лацио» заявил, что клуб несправедливо обвиняют в расизме.

Ранее клуб был оштрафован на 50 тысяч евро из-за расистских оскорблений в адрес Ромелу Лукаку в матче Кубка Италии с «Ромой». Кроме того, «Лацио» был наказан за поведение болельщиков в дерби частичным закрытием трибун.

«Я не хочу спорить. Я подумаю над этим, в отчете говорится о 90% из 16 тысяч [зрителей] – это неверно, потому что [на матче] присутствовало более 19 000 человек. Вы слышали, как 17 тысяч человек оскорбляли Лукаку?

Если все так и было, то я задаюсь вопросом, почему наблюдатель не заявил об этом во время матча? Почему ничего не сказал судья Орсато?

Я не хочу вдаваться в подробности, но факт остается фактом – нужно уметь проигрывать. В клубе мы также стараемся учить людей культуре поражения. Когда поведение болельщиков мешает урегулированию определенных ситуаций, это становится проблемой.

Мы подадим апелляцию и примем другие меры. О «Лацио» можно говорить что угодно, кроме того, что это расистский или антисемитский клуб, в чем бы нас ни обвиняли.

Я не слышал этих кричалок, честно говоря. Но я говорю это не из-за предвзятости, а потому, что их не слышал никто», – сказал Клаудио Лотито.

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16 комментариев
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"У нас нет болельщиков, поддерживающиз нацизм" ))) 😆😆😆😆
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Расистский, антисемитский… понятно любому президенту просто фашистского клуба будет неприятно, что его клуб называют как угодно, не так, как есть.
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Много лишних «не»)
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Я еще до того как начал интересоваться футболом знал, что фаны Лацио зигометы
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Тем не менее Лотито герб клуба, явно намекающий на фашисткое прошлое то не меняет. Так что он может говорить на публике все что угодно, фашизм зародился в Италии и наверняка потомки создавших это зло до сих пор имеют влияние в Италии.
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Ну про Лацио давно всем известно,многие болельщики этого клуба не скрывают своих взглядов,да и зигуещего Ди Канио тоже многие помнят!
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Ну да, и стеклянных бутылок на поле тоже не было
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Кстати в составе Лацио прям мало играет чернокожих футболистов, а евреев тоже в составе не припоминаю. Вообще интересно посмотреть семейное древо Лотито, кем был его отец и дед и в каких партиях они состояли))
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«Рома- левые, лацио - правые!» (с) База
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Ответ Никита Михайлов
"У нас нет болельщиков, поддерживающиз нацизм" ))) 😆😆😆😆
«Даже если и есть, то укажите на них правой рукой»🤓
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Ответ seppblatter@mail.ru
Очевидно, внуки дедов, выросшие на пропагандистских фильмах Союза не соображают, что такое фашизм Италии и поэтому приплели германский нацизм лациале)
а ну-ка расскажи подробнее в чем отличия? 😆😆😆😆
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Ответ Никита Михайлов
а ну-ка расскажи подробнее в чем отличия? 😆😆😆😆
Не расскажу. Пусть для тебя это будет тайной.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Очевидно, внуки дедов, выросшие на пропагандистских фильмах Союза не соображают, что такое фашизм Италии и поэтому приплели германский нацизм лациале)
ух эта советская пропаганда, хорошо в остальном мире её нет!!!
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