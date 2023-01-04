Фанаты «Лацио» скандировали расистские кричалки в адрес Умтити и Банды на матче с «Лечче»

Болельщики «Лацио» скандировали расистские кричалки во время матча с «Лечче».

В матче 16-го тура Серии А против «Лечче» (1:2) с гостевого сектора, на котором находились болельщики «Лацио», были слышны расистские выкрики, адресованные Ламеку Банде и Самюэлю Умтити.

Как сообщает La Repubblica, в перерыве скандирования в адрес Умтити повторились.

В ответ болельщики «Лечче» освистали фанатов «Лацио» и поддержали защитника аплодисментами. Главный тренер «Лечче» Марко Барони подбодрил игрока. Вскоре по рекомендации арбитра встречи Ливио Маринелли диктор стадиона огласил предупреждение о приостановке матча в случае повторных проявлений расизма.