Фанаты «Лацио» скандировали расистские кричалки в адрес Умтити и Банды на матче с «Лечче»

Теги Лацио серия А Италия судьи болельщики Лечче Самюэль Умтити Ламек Банда Ливио Маринелли расизм дискриминация Футбол

Болельщики «Лацио» скандировали расистские кричалки во время матча с «Лечче».

В матче 16-го тура Серии А против «Лечче» (1:2) с гостевого сектора, на котором находились болельщики «Лацио», были слышны расистские выкрики, адресованные Ламеку Банде и Самюэлю Умтити.

Как сообщает La Repubblica, в перерыве скандирования в адрес Умтити повторились.

В ответ болельщики «Лечче» освистали фанатов «Лацио» и поддержали защитника аплодисментами. Главный тренер «Лечче» Марко Барони подбодрил игрока. Вскоре по рекомендации арбитра встречи Ливио Маринелли диктор стадиона огласил предупреждение о приостановке матча в случае повторных проявлений расизма.

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2 комментария

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Иван Лазович
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Из этой новости узнал, что Умтити в свои неполные 30 лет скатился до Лечче
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rigobersong
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Скорее новость была бы удивительной, если бы фанаты Лацио их не скандировали:)😀

Из серии вода течет, огонь горит:)
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