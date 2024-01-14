Сарри о Суперкубке Италии в Эр-Рияде: «Это не спорт. Мы выпрашиваем деньги по всему миру, расширяем турнир до 4 клубов, несмотря на проблемы с графиком. Если такова эволюция, то я рад, что стар»

Теги Интер Лацио Фиорентина серия А Италия Наполи Суперкубок Италии Маурицио Сарри Футбол

Маурицио Сарри раскритиковал новый формат Суперкубка Италии.

Турнир пройдет с 18 по 22 января в Эр-Рияде. В полуфинале «Наполи» сыграет с «Фиорентиной», «Интер» – с «Лацио».

«Вы занимаетесь подстрекательством, вы ведь знаете, что я про это думаю...

Это что угодно, только не спорт. Хватай деньги и убегай. И мы поступаем недальновидно, когда берем все, что можно взять.

Мы ходим и выпрашиваем деньги по всему миру. Несмотря на все проблемы с календарем, вы расширяете Суперкубок до четырех команд. Если такова эволюция современного футбола, то я рад, что стар.

Суперкубок – это трофей, который нужен тренеру для того, чтобы показать, что он что-то выиграл, а не клубу для того, чтобы расти. Я бы хотел выиграть то, что пойдет на пользу клубу.

Как бы там ни было, мы пролетим 6 тысяч километров – так что сделаем все, что в наших силах», – сказал главный тренер «Лацио».

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13 комментариев
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Курильщик абсолютно прав. Мало того график и 4 клуба... Главный маразм в том что, фанат клуба не может сходить на стадион посмотреть суперкубок своей страны в своей стране! А вынужден смотреть его по телевизору, а какие то левые люди на стадионе
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Прав
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Красавчик Сарри! Пусть глотают его хабарики, меркантильные твари
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Ответ Тухель
Мир меняется. Спортивная составляющая мало кого волнует. Например сейчас ЛЧ спокойно может выиграть команда из какого нибудь Люксембурга за 2 сезона. Bначале выигрывает свой чемпионат, потом проходит отбор, группу, плей офф и вот у нас супер неожиданный чемпион. Да их могут потопить судьи, но так же судьи могут и помочь это часто как повезет. А придёт на замену ЛЧ Суперлига и спортивную составляющую можно будет засунуть в жопу. Притом не удивлюсь, если по договору большой процент матчей регулярки будут проводить даже не в Европе.
Да, как минимум, расписание матчей, уверен, они ощутимо так раскидают. Здесь для друзей-китайцев (и не дай боже, какой-нибудь очередной умник вякнет про концлагеря для уйгуров в Китае), там для американцев. Ну и можно в пятницу матчи поставить, потому что Ближний Восток отдыхает)
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Ответ Andy Taylor
Коммерция позволяет платить тренерам в футболе не 30 фунтов в год, как в 19 веке, а 3 миллиона и выше. Серии А и так непросто, чтобы в Италию приезжали годные игроки лиге нужно зарабатывать
Не так деньги зарабатываются. Суперкубки приносят копейки, а вот стадион или например пиар совершенно другие деньги. Например купил Интер за 80 млн у Лацио нападающего об этом нападающем знали бы вся футбольная общественность и пофиг что он бездарь или максимум середняк, да и что этих 80 млн по факту и нет. Если бы налоговая Италии каждую такую сделку не проверяла, то было бы проще раскрутить чемпионат. B 90 х были скандалы, но их могло быть гораздо больше, но тогда были руководители в Серии А которые умели договариваться, а сейчас таких в Серии А практически нет и всех жестко натягивает правительство и руководство.
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