Сарри о Суперкубке Италии в Эр-Рияде: «Это не спорт. Мы выпрашиваем деньги по всему миру, расширяем турнир до 4 клубов, несмотря на проблемы с графиком. Если такова эволюция, то я рад, что стар»

Маурицио Сарри раскритиковал новый формат Суперкубка Италии.

Турнир пройдет с 18 по 22 января в Эр-Рияде. В полуфинале «Наполи» сыграет с «Фиорентиной», «Интер» – с «Лацио».

«Вы занимаетесь подстрекательством, вы ведь знаете, что я про это думаю...

Это что угодно, только не спорт. Хватай деньги и убегай. И мы поступаем недальновидно, когда берем все, что можно взять.

Мы ходим и выпрашиваем деньги по всему миру. Несмотря на все проблемы с календарем, вы расширяете Суперкубок до четырех команд. Если такова эволюция современного футбола, то я рад, что стар.

Суперкубок – это трофей, который нужен тренеру для того, чтобы показать, что он что-то выиграл, а не клубу для того, чтобы расти. Я бы хотел выиграть то, что пойдет на пользу клубу.

Как бы там ни было, мы пролетим 6 тысяч километров – так что сделаем все, что в наших силах», – сказал главный тренер «Лацио».

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