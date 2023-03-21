Фанаты «Лацио» скандировали антисемитские кричалки на матче с «Ромой», один пришел в футболке с 88-м номером и надписью Hitlerson. Глава еврейской общины Рима осудила их

Теги Рома Лацио серия А Италия болельщики дискриминация Футбол

Фанаты «Лацио» скандировали антисемитские кричалки во время матча с «Ромой». 

Во время римского дерби в 27-м туре Серии А фанаты «орлов» скандировали: «Идите в синагогу и молитесь, я всегда позволю вам сбежать». Один из них пришел на матч в футболке, стилизованной под клубную. На ней нанесена надпись Hitlerson и 88-й номер. 

Это поведение осудила президент еврейской общины Рима Рут Дурегелло.

«Целая толпа скандирует антисемитские кричалки, на трибуне «фанат» в футболке с надписью Hitlerson и 88-м номером, и мы, как всегда, единственные, кто возмущается и протестует. Неужели все продолжат это игнорировать?» – написала Дурегелло в твиттере.

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4 комментария

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Пётр Смирнов
Fan ID на них нет!!!
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Пётр Смирнов
Ответ Enotaz24
А как же свобода слова))?
Их за свободу слова и осудили, что не так? Свобода всегда предполагает ответственность за слова(не посадить за безобидные призывы к миру, как у нас, а нормальную ответственность)
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Enotaz24
А как же свобода слова))?
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Alex1104
Я умоляю! В Риге целый марш прошел из мумий легионеров СС и ничего, а тут футболка какая-то.
Из, #####, натурально бывших СС.
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