ВАР после 4-минутной проверки отменил гол «Астон Виллы» в ворота «Эвертона»

Теги Эвертон Астон Вилла премьер-лига Англия судьи Дэвид Кут Алекс Морено видеоповторы Леон Бэйли Футбол

Гол «Астон Виллы» отменили после нескольких минут проверки ВАР.

На 18-й минуте матча АПЛ между «Эвертоном» и «Астон Виллой» Алекс Морено забил ударом из-за пределов штрафной. После гола защитника «Астон Виллы» игроки «Эвертона» подошли к главному судье матча Дэвиду Куту, чтобы выразить протест из-за возможного офсайда Леона Бэйли, отдавшего голевой пас.

После проверки эпизода с помощью ВАР гол Морено был отменен. Проверка эпизода длилась 3 минуты 45 секунд.

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5 комментариев
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Ответ Jurgen Klinsmann
вроде не было хорошего ракурса, откуда видно будет все, отсюда и такая задержка в принятии решения.
как по мне, очередной затуп на ровном месте
там же даже по линиям на газоне очевидно было положение Бейли относительно Данжумы
притом что не знаю, был ли после кадр с линиями, но в момент рассмотрения даже не удосужились показать его
видимо, не смогли вменяемо отрисовать
в том числе на это косвенно указывает, что пытались на позицию Лангле в момент удара зачем-то смотреть
вернее, как зачем-то - наверняка надеялись, что там будет более чёткий оффсайд, чтобы уж точно претензий не было
+3
0
+3
вроде не было хорошего ракурса, откуда видно будет все, отсюда и такая задержка в принятии решения.
+2
0
+2
Ответ Jurgen Klinsmann
вроде не было хорошего ракурса, откуда видно будет все, отсюда и такая задержка в принятии решения.
Да вроде почти сразу нашли повтор по линии газона, где защитника положили (уже фол) и он едва спиной выходил за линию, а Бэйли двумя ногами и корусом. Неизвестно, почему еще минимум минуту тянули.
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