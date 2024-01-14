ВАР после 4-минутной проверки отменил гол «Астон Виллы» в ворота «Эвертона»
Гол «Астон Виллы» отменили после нескольких минут проверки ВАР.
На 18-й минуте матча АПЛ между «Эвертоном» и «Астон Виллой» Алекс Морено забил ударом из-за пределов штрафной. После гола защитника «Астон Виллы» игроки «Эвертона» подошли к главному судье матча Дэвиду Куту, чтобы выразить протест из-за возможного офсайда Леона Бэйли, отдавшего голевой пас.
После проверки эпизода с помощью ВАР гол Морено был отменен. Проверка эпизода длилась 3 минуты 45 секунд.
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там же даже по линиям на газоне очевидно было положение Бейли относительно Данжумы
притом что не знаю, был ли после кадр с линиями, но в момент рассмотрения даже не удосужились показать его
видимо, не смогли вменяемо отрисовать
в том числе на это косвенно указывает, что пытались на позицию Лангле в момент удара зачем-то смотреть
вернее, как зачем-то - наверняка надеялись, что там будет более чёткий оффсайд, чтобы уж точно претензий не было