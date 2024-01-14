ВАР после 4-минутной проверки отменил гол «Астон Виллы» в ворота «Эвертона»

Гол «Астон Виллы» отменили после нескольких минут проверки ВАР.

На 18-й минуте матча между « » и « » забил ударом из-за пределов штрафной. После гола защитника «Астон Виллы» игроки «Эвертона» подошли к главному судье матча Дэвиду Куту, чтобы выразить протест из-за возможного офсайда , отдавшего голевой пас.

После проверки эпизода с помощью ВАР гол Морено был отменен. Проверка эпизода длилась 3 минуты 45 секунд.

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