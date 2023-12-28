Экс-арбитр Галлахер о пенальти в пользу «Сити» в игре с «Эвертоном»: «В 90% случаев игра рукой непреднамеренна, но в наши дни это 11-метровый. Судьи стали жертвами установок»

Дермот Галлахер считает верным назначение пенальти в ворота «Эвертона».

В середине второго тайма матча против « » (1:3) судья назначил 11-метровый за игру хавбека мерсисайдцев рукой.

«Я думаю, в наши дни это пенальти. Если вы видите, как происходят подобные вещи, вопрос в том, попадает мяч в руку выше плеча или в голову. Это очень высоко. Спорный момент в том, не слишком ли близко? Было ли у игрока время среагировать? Но в ту минуту, когда я увидел повтор, я сказал, что [пенальти] будет показан, без сомнения.

Судья назначил пенальти по указанию ассистента. Эпизод направляется на проверку ВАР, но решение ни за что бы не отменили.

Думаю, он [Дайч] говорит много правильных вещей, но, к сожалению, это создает проблему для судей. [Раньше] главной темой для разговоров был офсайд, а теперь это игра рукой, которую постарались определить максимально точно. В каком положении находится рука? Она над головой или над плечом? Это зашло настолько далеко?

Думаю, что попытки сделать все максимально точным усложнили работу судьям, и они фактически стали жертвами этих установок. Поэтому я думаю, что, пока все остается так, как есть, пенальти будут назначаться в любом случае. Это похоже на то, что происходит в чемпионов. Но если бы это случилось в матче ЛЧ, то Онана еще и получил бы желтую карточку. Так что, по крайней мере, они не зашли так далеко.

Один мой друг сказал, что [мяч после удара Аке] летел 0,2 секунды, а время, за которое игрок [Онана] среагировал бы на это – 1,1 секунды, так что у него не было шансов.

Шон [Дайч] говорил, что это не было преднамеренным. Я понимаю, это никак не могло быть преднамеренным. Но преднамеренность не прописана в правилах, и 90 процентов случаев игры рукой, за которыми следуют пенальти, в любом случае не являются преднамеренными», – сказал бывший арбитр.

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