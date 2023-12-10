Линекер разочаровался в ВАР: «Он портит игру, я чувствую вину за то, что поддерживал это. Почему защитник может сыграть рукой случайно, а нападающий – нет?»
Гари Линекер разочаровался в системе ВАР.
Экс-игрок сборной Англии остался недоволен незасчитанным голом «Арсенала» в матче с «Астон Виллой» (0:1). На 90-й минуте судья Джарред Джиллетт после просмотра ВАР не засчитал гол Кая Хавертца, поскольку мяч перед ударом попал полузащитнику «Арсенала» в руку.
«Почему защитники могут сыграть рукой случайно, а нападающие – нет? Почему мы пытаемся остановить голы?
То, как люди устанавливают правила игры и почему они так поступают, действительно странно.
Должен сказать, что сейчас мне не особо нравится ВАР. Я был одним из тех, кто поддерживал это, и я чувствую себя очень виноватым, я определенно был неправ – это портит игру», – сказал Линекер.
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Это такие трактовки ПРАВИЛ при игре рукой!
VAR тут не при чем!
Привет, Линекер!
По сути ВАР - отличное средство, если отдельные глупые люди не портят его использование, но футбол намного стал чище, это факт.
Кстати, главный судья вчерашнего матча Виллы и Арса — фанат Ливерпуля
Или Гари думает, что судить по правилам портит игру?
Как это с ВАР связано?
Тем, что в атаке полностью исключено касание мячом руки,
или то, что ВАР это рассмотрел?
ВАР тут не при чём. Это инструмент, который делает игру справедливее. То, что он не достиг ещё совершенства - вина регламента и бездарных арбитров.
Вывод: ВАР практически идеален! :)
Ну а жаловаться на ВАР, это всё равно что жаловаться на то, что правила стали соблюдаться чаще.
в атаке мяча рукой касаться нельзя вообще
в защите допускаем некоторые касания