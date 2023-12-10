Линекер разочаровался в ВАР: «Он портит игру, я чувствую вину за то, что поддерживал это. Почему защитник может сыграть рукой случайно, а нападающий – нет?»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Гари Линекер Арсенал судьи видеоповторы Кай Хавертц Футбол

Гари Линекер разочаровался в системе ВАР.

Экс-игрок сборной Англии остался недоволен незасчитанным голом «Арсенала» в матче с «Астон Виллой» (0:1). На 90-й минуте судья Джарред Джиллетт после просмотра ВАР не засчитал гол Кая Хавертца, поскольку мяч перед ударом попал полузащитнику «Арсенала» в руку.

«Почему защитники могут сыграть рукой случайно, а нападающие – нет? Почему мы пытаемся остановить голы?

То, как люди устанавливают правила игры и почему они так поступают, действительно странно.

Должен сказать, что сейчас мне не особо нравится ВАР. Я был одним из тех, кто поддерживал это, и я чувствую себя очень виноватым, я определенно был неправ – это портит игру», – сказал Линекер.

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49 комментариев
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А теперь, внимание!
Это такие трактовки ПРАВИЛ при игре рукой!
VAR тут не при чем!
Привет, Линекер!
+80
-5
+75
не знаю, лично я обожаю ВАР за то, что голы с офсайдов отменяют/засчитывают правильно почти всегда ( за исключением некоторых уникумов). Раньше бесило всегда, когда забивали с офсайда или не засчитывали, когда офсайда не было. На мой взгляд, это отличное решение несправедливости, которая существовала ранее.

По сути ВАР - отличное средство, если отдельные глупые люди не портят его использование, но футбол намного стал чище, это факт.
+30
-2
+28
Тут не в ВАР надо разочаровываться, а в недоношенных арбитрах.

Кстати, главный судья вчерашнего матча Виллы и Арса — фанат Ливерпуля
+32
-9
+23
Ответ Кокич
Чем он больше не доволен? Тем, что в атаке полностью исключено касание мячом руки, или то, что ВАР это рассмотрел?
Ну конкретно тут он недоволен непоследовательностью в трактовках игры рукой. Когда защитник сыграл рукой в штрафной, то начинается история с многими условностями, которая приводит к тому, что менее 50% касания мяча рукой - это нарушение и пенальти. Но когда нападающий касается мяча рукой, то это в 100% случаев отмена гола и никого не волнует степень случайности, сила этого касания, изменение траектории мяча и тд.
+24
-4
+20
Я что-то не понял. Разве ВАР устанавливает правила касательно игры рукой?
Или Гари думает, что судить по правилам портит игру?
+21
-7
+14
Ответ Полуэктов Пётр
Ну конкретно тут он недоволен непоследовательностью в трактовках игры рукой. Когда защитник сыграл рукой в штрафной, то начинается история с многими условностями, которая приводит к тому, что менее 50% касания мяча рукой - это нарушение и пенальти. Но когда нападающий касается мяча рукой, то это в 100% случаев отмена гола и никого не волнует степень случайности, сила этого касания, изменение траектории мяча и тд.
А при чём тут ВАР, коли правила такие на сегодняшний день?
+15
-1
+14
во всем есть плюсы и минусы.
+9
0
+9
Ответ S. A.
Тут не в ВАР надо разочаровываться, а в недоношенных арбитрах. Кстати, главный судья вчерашнего матча Виллы и Арса — фанат Ливерпуля
Интересно, чей фанат судил матч Ливерпуль Тоттенхем.
+7
0
+7
потому что решили, что такие правила будут.
Как это с ВАР связано?
+6
0
+6
Чем он больше не доволен?
Тем, что в атаке полностью исключено касание мячом руки,
или то, что ВАР это рассмотрел?
+7
-2
+5
Ответ Лариса Никитина
ВАР создан чтобы отменять голы в пользу богатого клуба и неважно гол чистый или нет
О, свидетели заговора против Спартака в чате
+6
-2
+4
Если люди колят микроскопом орехи то дело не в микроскопе
+6
-2
+4
Ответ DonaldBrashear 2.0
не знаю, лично я обожаю ВАР за то, что голы с офсайдов отменяют/засчитывают правильно почти всегда ( за исключением некоторых уникумов). Раньше бесило всегда, когда забивали с офсайда или не засчитывали, когда офсайда не было. На мой взгляд, это отличное решение несправедливости, которая существовала ранее. По сути ВАР - отличное средство, если отдельные глупые люди не портят его использование, но футбол намного стал чище, это факт.
миллиметровые оффсайды по плечам все равно бесят.
+3
0
+3
Эксперты как обычно такие «эксперты».
ВАР тут не при чём. Это инструмент, который делает игру справедливее. То, что он не достиг ещё совершенства - вина регламента и бездарных арбитров.
+3
0
+3
Перед введением ВАР было много сомнений: он убьет все споры, футбол станет пресным. Ничего подобного! Теперь вместо метровых не менее жарко обсуждаются миллиметровые офсайды) А явно несправедливых решений стало в 10, а то и в 20 раз меньше.
Вывод: ВАР практически идеален! :)
+2
0
+2
Ставьте датчик на мяч. Любое касание квалифицировать как пенальти. Да, пусть специально целятся в руки, будет веселее и немного больше голов, зато СНИМАЕТ ВСЕ ВОПРОСЫ И ТРАКТОВКИ
+2
0
+2
Благодаря ВАР месси придумывали пенальти на ЧМ, благодаря этому и выиграл ЧМ...Ликер должен быть доволен.
+2
0
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VAR вскрыл лишь то, что супер-пупер судьи, которые рассказывают нам, что только они понимают правила футбола, не могут принять правильное решение даже посмотрев пятнадцать повторов. За это ВАРу огромное спасибо.

Ну а жаловаться на ВАР, это всё равно что жаловаться на то, что правила стали соблюдаться чаще.
+2
0
+2
Если какое-то техническое средство уменшило явные ошибки хотя бы на 10 процентов - это уже хорошо. ВАР, думаю, убрал их поболее. А нюансы правил и трактовки их ГЛАВНЫМИ арбитрами никуда не девались. Так что не надо смешивать мух и котлеты.
+3
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а вар тут причём
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+1
Ответ Полуэктов Пётр
Ну конкретно тут он недоволен непоследовательностью в трактовках игры рукой. Когда защитник сыграл рукой в штрафной, то начинается история с многими условностями, которая приводит к тому, что менее 50% касания мяча рукой - это нарушение и пенальти. Но когда нападающий касается мяча рукой, то это в 100% случаев отмена гола и никого не волнует степень случайности, сила этого касания, изменение траектории мяча и тд.
это вполне логичная трактовка правил
в атаке мяча рукой касаться нельзя вообще
в защите допускаем некоторые касания
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Ответ Полуэктов Пётр
Ну конкретно тут он недоволен непоследовательностью в трактовках игры рукой. Когда защитник сыграл рукой в штрафной, то начинается история с многими условностями, которая приводит к тому, что менее 50% касания мяча рукой - это нарушение и пенальти. Но когда нападающий касается мяча рукой, то это в 100% случаев отмена гола и никого не волнует степень случайности, сила этого касания, изменение траектории мяча и тд.
Ну если ставят пенальти то в 90% случаях это гол. Потому что вратарям данный момент остался просто наугад прыгать в какую-то сторону. Если до удара ты уходишь с линии вратарской то удар перебьют. В каком-то месте правилы работают за атакующую команду и в каком-то месте за защищающую команду
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Ответ Полуэктов Пётр
Ну конкретно тут он недоволен непоследовательностью в трактовках игры рукой. Когда защитник сыграл рукой в штрафной, то начинается история с многими условностями, которая приводит к тому, что менее 50% касания мяча рукой - это нарушение и пенальти. Но когда нападающий касается мяча рукой, то это в 100% случаев отмена гола и никого не волнует степень случайности, сила этого касания, изменение траектории мяча и тд.
Так вар тут причем?
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Ответ Иван Иванов
Ставьте датчик на мяч. Любое касание квалифицировать как пенальти. Да, пусть специально целятся в руки, будет веселее и немного больше голов, зато СНИМАЕТ ВСЕ ВОПРОСЫ И ТРАКТОВКИ
Поставили бы хотя бы в гремучей лиге такой эксперимент, изучили бы и внедрили.
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Недалёкий в плане конкретики по точечному рассуждению эпизодов .Я считаю ,что руки отличаются хотя бы потому ,что нападающему никто из защитников соперникане не будет целить прямо в руку.При пожаре они выбьют : вперёд в аут или на угловой,но меньше всего будут целиться в руку нападающего противника
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Вчера судья очередной раз пофейлил
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Я разочаловался в Линекере
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Ответ Tespik
А теперь, внимание! Это такие трактовки ПРАВИЛ при игре рукой! VAR тут не при чем! Привет, Линекер!
где эти трактовки записаны?
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Ответ frank mamuda
при том что непосредственно в этом случае вмешался вар, иначе гол был бы просто засчитан и что здесь непонятного
нет, судья изначально увидел руку и не засчитал гол
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Можно подумать, за случайную игру рукой не ставили пенальти по ВАР
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