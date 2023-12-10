Линекер разочаровался в ВАР: «Он портит игру, я чувствую вину за то, что поддерживал это. Почему защитник может сыграть рукой случайно, а нападающий – нет?»

Гари Линекер разочаровался в системе ВАР.

Экс-игрок сборной Англии остался недоволен незасчитанным голом «Арсенала» в матче с «Астон Виллой» (0:1). На 90-й минуте судья Джарред Джиллетт после просмотра ВАР не засчитал гол , поскольку мяч перед ударом попал полузащитнику « » в руку.

«Почему защитники могут сыграть рукой случайно, а нападающие – нет? Почему мы пытаемся остановить голы?

То, как люди устанавливают правила игры и почему они так поступают, действительно странно.

Должен сказать, что сейчас мне не особо нравится ВАР. Я был одним из тех, кто поддерживал это, и я чувствую себя очень виноватым, я определенно был неправ – это портит игру», – сказал .

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