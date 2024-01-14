Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги Барселона Реал Мадрид результаты Суперкубок Испании Класико онлайны Футбол

«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». 

Суперкубок Испании

Финал

Реал Мадрид – Барселона
Дата проведения
14 января, 22.00, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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16 комментариев
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Как болельщик Милана и человек иной раз да переживающий за здоровье КДБ хочу пожелать тренерского долголетия Папе Карло, успехи которого должны радовать также болельщиков Баварии, с которой КДБ рубился в Бундеслиге, пускай и всего один сезон, а также болельщиков Челси, которых рыжий гений частенько уничтожал в АПЛ.
+6
-3
+3
Вперёд, Реал Мадрид! Ждём 11й титул Анчелотти, ждём уверенной победы!
+6
-4
+2
удачи Реалу в спасении футбола! рычаги мимо трофея
+9
-8
+1
Объективно Реал сильнее. Барсу жалко, с таким псевдотренером мало что светит
+4
-3
+1
Ответ Nordahl vs Marco van Basten
Как болельщик Милана и человек иной раз да переживающий за здоровье КДБ хочу пожелать тренерского долголетия Папе Карло, успехи которого должны радовать также болельщиков Баварии, с которой КДБ рубился в Бундеслиге, пускай и всего один сезон, а также болельщиков Челси, которых рыжий гений частенько уничтожал в АПЛ.
Чо ты несёшь
+1
0
+1
За Барсу, хоть многие и не верят, но хочется!
0
0
0
Ответ Youzhny23
удачи Реалу в спасении футбола! рычаги мимо трофея
интересно чем победа Реала спасёт футбол?
+3
-3
0
Ответ Nordahl vs Marco van Basten
Как болельщик Милана и человек иной раз да переживающий за здоровье КДБ хочу пожелать тренерского долголетия Папе Карло, успехи которого должны радовать также болельщиков Баварии, с которой КДБ рубился в Бундеслиге, пускай и всего один сезон, а также болельщиков Челси, которых рыжий гений частенько уничтожал в АПЛ.
😂
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Ответ Dishka
Объективно Реал сильнее. Барсу жалко, с таким псевдотренером мало что светит
хватит ныть,чушпан.
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