Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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