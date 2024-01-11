Фанат «Реала» – Пересу: «Вы лучший президент. Мы хотим Мбаппе». Флорентино ответил: «Согласен с вами»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Килиан Мбаппе Футбол

Фанат сказал Флорентино Пересу, что хочет видеть Килиана Мбаппе в «Реале».

Фанат мадридского клуба встретил главу «Реала» и, записывая на камеру, сказал ему: «Вы лучший президент. Мы хотим Мбаппе».

На это Перес ответил: «Да, я согласен с вами». 

Ранее сообщалось, что «Реал» дал Мбаппе время до 15 января, чтобы определиться с переходом в мадридский клуб.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полагаю он согласился с первым вариантом)
+19
-3
+16
Ответ Jason Williams
Ваш Реал это какой? Реал Ашхабад?
приятно, что люди знают столицу Туркменистана
+2
0
+2
Фанат: пятка болит у Мбаппе
Перес: согласен
+1
0
+1
Если и этим летом не подпишут, то можно уже на другого переключится
0
0
0
Мбаппе тут лишний
+1
-1
0
Согласен просто. Лучший президент в истории. На втором месте Сильвио Берлускони был. Земля ему пухом. Люди старой закалки.
0
0
0
Так Флорентино согласился с тем, что он лучший президент.
0
0
0
Ответ SaH4r.
но ведь наш Реал 45 раз не зовёт?
Его и не звали
+2
-2
0
Ответ SaH4r.
но ведь наш Реал 45 раз не зовёт?
Ваш Реал это какой?
Реал Ашхабад?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий