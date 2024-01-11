Фанат «Реала» – Пересу: «Вы лучший президент. Мы хотим Мбаппе». Флорентино ответил: «Согласен с вами»

Фанат сказал Флорентино Пересу, что хочет видеть Килиана Мбаппе в «Реале».

Фанат мадридского клуба встретил главу «Реала» и, записывая на камеру, сказал ему: «Вы лучший президент. Мы хотим Мбаппе».

На это Перес ответил: «Да, я согласен с вами».

Ранее сообщалось, что «Реал» дал Мбаппе время до 15 января, чтобы определиться с переходом в мадридский клуб.

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