Фанат «Реала» – Пересу: «Вы лучший президент. Мы хотим Мбаппе». Флорентино ответил: «Согласен с вами»
Фанат сказал Флорентино Пересу, что хочет видеть Килиана Мбаппе в «Реале».
Фанат мадридского клуба встретил главу «Реала» и, записывая на камеру, сказал ему: «Вы лучший президент. Мы хотим Мбаппе».
На это Перес ответил: «Да, я согласен с вами».
Ранее сообщалось, что «Реал» дал Мбаппе время до 15 января, чтобы определиться с переходом в мадридский клуб.
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Перес: согласен
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