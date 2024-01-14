Балотелли о Роналду: «Как бог в любой лиге, взял бы его на войну. Но Португалия лучше, когда он в запасе»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Турция высшая лига Саудовская Аравия Марио Балотелли Аль-Наср Эр-Рияд Адана Демирспор Футбол

Марио Балотелли считает, что Португалия играет лучше без Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду был бы как бог везде, в любой лиге. Он хорошо вписывается в любой чемпионат.

Но Португалия играет лучше, когда Роналду остается на скамейке. Факт в том, что я взял бы его на войну», – сказал нападающий «Аданы Демирспор».

Роналду забил 54 гола в 2023 году – это его лучший результат с 2016-го. Он опередил Харри Кейна и Килиана Мбаппе на 2 мяча, Эрлинга Холанда – на 4.

Полную статистику 38-летнего нападающего «Аль-Насра» можно изучить по ссылке.

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77 комментариев
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Так не только один Балотелли так считает, даже тренер Португалии был того же мнения.
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-8
+48
Ответ Hi Hi
Тогда хет трик роналду против испании на чм стоит всей карьеры аргентинского пешехода?
хет-трик Рональду против Испании никак не повлиял на выход из группы, а хет-трик Рамуша вывел сборную дальше в плей-офф
+49
-16
+33
Ну все это война Марио, сейчас сестра тебе пояснит 😁
+37
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+29
До Мартинеса это дойдёт увы ценой вылета сборной, жаль лишь столь молодое и перспективное поколение, которое падёт жертвой амбиций токсичного фрукта и физрука тренера, до которого не доходит столь очевидная истина, что место истерички-скамейка.
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Бало по фактам унизил вечно второго)
+32
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+18
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Да и поэтому Португалия вылетела в 1/4 )
А до этого вылетала из 1/8
+17
-1
+16
Ответ Romanian_Daddy
Комментарий скрыт
всё правильно, он про Рональду говорил
+19
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Ответ mr kovalsky
А до этого выиграла Евро
Когда как раз Роналду не играл из-за травмы, спасибо что всем напомнил.
+9
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Ответ Zidan GOAT
Комментарий скрыт
вот здесь верно ты подметил постоянные слезы Рональду на крупных турнирах со сборной..
+15
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Португальский футболист Деку: «Аргентина выиграла Чемпионат Мира, потому что у них есть Месси. Для нас в Португалии было лучшее поколение хороших игроков, но у нас нет Месси» (с).
TR Sports.
+22
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+8
Ну Рон не может сам себя в запас посадить
+4
0
+4
Балотелли: На войне от Роналду было бы больше пользы, чем сейчас на футбольном поле.
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0
+4
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Интересно, зачем такие гении как вы тратите свое время на футбол
+9
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Ответ King_X
Видели мы, несколько она лучше без него И МЮ тот же как решил все проблемы, ага)) Ну и по понятным причинам в том году был не в форме и мега тяжёлый, все удары в кипера были, а сил хватало минут на 15 В этом Криш больше на себя похож, и дальние отлично летят
Рамуш 3 гола в плей-офф ЧМ за 1 матч
Рональду 0 голов в плей-офф ЧМ за почти 20 лет

мы всё сами видели, хватит лжи
+10
-7
+3
Ответ Hi Hi
Комментарий скрыт
Он выступал в конкурентной лиге?
+4
-1
+3
Ответ Капибарбер
хет-трик Рональду против Испании никак не повлиял на выход из группы, а хет-трик Рамуша вывел сборную дальше в плей-офф
тогда уж и хет трик рамуша не повлиял, ведь тогда они бы обыграли швейцарию 3:1
+7
-5
+2
Ответ Любезный Коссутий
да. только с Кришти, в качестве живого талисмана, Португалия сможет оказать реальную конкуренцию французам на Евро. можно возить Кришти с собой, и даже выпускать на 10-15 минут, в концовке, когда счет уже понятен, и победа Португалии не вызывает сомнений.
Ахахахх. О чем ты говоришь? а он что скажет на то, что ему уготованы лишь последние 15 минут, вони будет столько, что мало не покажется, это вообще не его история😆
+4
-2
+2
Ответ Hi Hi
в шестой лиге мира
Роналду играет в лиге 1/португальской примере????
+2
0
+2
Ответ Hi Hi
в шестой лиге мира
Это вы самостоятельно придумали?
+3
-1
+2
Климов, пишу тут, а то ты ограничил возможность ответов:
А про то, что Деку известен своими выступлениями за Барселону, конечно, умолчим))))
+3
-1
+2
А Бало ведь со своей физухой и скиллами был даже круче Криша в том же возрасте, но голова не та, к сожалению. Мог стать реальным монстром с такими-то данными
+4
-2
+2
Ответ King_X
ДЗЮБА - 1 гол в плей офф до 2022 Месси - 0 голов до 2022 Мы видели всё, непонятно, почему 7 ЗМ дали не Артёму(
Чистый гол Месси Мексике не засчитали в 2006 году.
+2
-1
+1
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Тогда хет трик роналду против испании на чм стоит всей карьеры аргентинского пешехода?
+20
-19
+1
Ответ Игорь Климов
Португальский футболист Деку: «Аргентина выиграла Чемпионат Мира, потому что у них есть Месси. Для нас в Португалии было лучшее поколение хороших игроков, но у нас нет Месси» (с). TR Sports.
все по фактам разложил
+1
0
+1
Ответ Hi Hi
тогда уж и хет трик рамуша не повлиял, ведь тогда они бы обыграли швейцарию 3:1
Разъ##ал
+4
-3
+1
Ответ Капибарбер
хет-трик Рональду против Испании никак не повлиял на выход из группы, а хет-трик Рамуша вывел сборную дальше в плей-офф
Так а где был рамуш и вся Португалия против морокко и почему обделавшись они выпустили Криша во втором, дескать, дед спасай отечество?)
+1
0
+1
Гелевые пацаны сейчас ему пояснят кто он по жизни 😁
+5
-4
+1
Ответ King_X
Видели мы, несколько она лучше без него И МЮ тот же как решил все проблемы, ага)) Ну и по понятным причинам в том году был не в форме и мега тяжёлый, все удары в кипера были, а сил хватало минут на 15 В этом Криш больше на себя похож, и дальние отлично летят
МЮ после ухода Роналду показывал лучший футбол, чем с ним, скорее всего лучший со времен Ферги.
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Ответ Дороф
Помню эгоцентричную цитату Балотелли: "Во всём мире есть лишь один игрок, который немного круче меня – это Месси. Все остальные – позади."
В этой гонке он сильно отстал, однако!
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Полностью прав. Якорь#7 губит сборную.
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