Балотелли о Роналду: «Как бог в любой лиге, взял бы его на войну. Но Португалия лучше, когда он в запасе»

Марио Балотелли считает, что Португалия играет лучше без Криштиану Роналду.

« был бы как бог везде, в любой лиге. Он хорошо вписывается в любой чемпионат.

Но Португалия играет лучше, когда Роналду остается на скамейке. Факт в том, что я взял бы его на войну», – сказал нападающий « ».

Роналду забил 54 гола в 2023 году – это его лучший результат с 2016-го. Он опередил Харри Кейна и Килиана Мбаппе на 2 мяча, Эрлинга Холанда – на 4.

Полную статистику 38-летнего нападающего « » можно изучить по ссылке.

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