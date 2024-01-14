Балотелли о Роналду: «Как бог в любой лиге, взял бы его на войну. Но Португалия лучше, когда он в запасе»
Марио Балотелли считает, что Португалия играет лучше без Криштиану Роналду.
«Криштиану Роналду был бы как бог везде, в любой лиге. Он хорошо вписывается в любой чемпионат.
Но Португалия играет лучше, когда Роналду остается на скамейке. Факт в том, что я взял бы его на войну», – сказал нападающий «Аданы Демирспор».
Роналду забил 54 гола в 2023 году – это его лучший результат с 2016-го. Он опередил Харри Кейна и Килиана Мбаппе на 2 мяча, Эрлинга Холанда – на 4.
Полную статистику 38-летнего нападающего «Аль-Насра» можно изучить по ссылке.
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TR Sports.
Рональду 0 голов в плей-офф ЧМ за почти 20 лет
мы всё сами видели, хватит лжи
А про то, что Деку известен своими выступлениями за Барселону, конечно, умолчим))))