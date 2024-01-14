Тен Хаг о Хейлунде и других молодых игроках «МЮ»: «Таланту нужно время, но у нас его нет»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд Алехандро Гарначо Кобби Майну Футбол

Эрик тен Хаг рассказал о высоких требованиях к молодым игрокам «Ман Юнайтед».

Летом к команде присоединился 20-летний нападающий Расмус Хейлунд. Форвард, который обошелся «Манчестер Юнайтед» в 75+10 млн евро, забил 1 гол в 15 матчах АПЛ. Также у него 5 мячей в 6 играх группового этапа Лиги чемпионов.

– Мы подписали талантливых игроков, а таланту нужно время. Прогресс Гарначо и Кобби Майну, как и Расмуса Хейлунда, уже заметен. Им нужно время, но у нас его нет. Нужно справляться с некоторыми заминками, и это часть процесса.

– Сложно ли это для вас?

– Нет, это не сложно, потому что я сразу этого ждал. Я с начала сезона ожидал, что процесс может пойти не очень хорошо. Тренер должен сохранять позитив и возвращать процесс в правильное направление, – сказал тен Хаг. 

Сегодня «Ман Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках 21-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

Эрик тен Хаг: «МЮ» нужны голодные игроки, которые готовы бороться за эмблему»

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17 комментариев
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Таланта
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Странная вещь, время удивительная штука. Когда ты молодой у тебя полно времени, разбрасываешься им налево, направо, пару лет туда, пару лет сюда. А потом становишься старше и вдруг, Господи, сколько мне осталось? 35 зим? Только подумать.. 35 зим.
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Служил Гаврила тренерком, поленья Гаврила тренерил
+3
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Времени на раскачку НЕТ!
+2
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+2
Ответ Luneville
Странная вещь, время удивительная штука. Когда ты молодой у тебя полно времени, разбрасываешься им налево, направо, пару лет туда, пару лет сюда. А потом становишься старше и вдруг, Господи, сколько мне осталось? 35 зим? Только подумать.. 35 зим.
отличный фильм
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Я прочитал как : Таланту нужно время , но у нас его нет (талантов)
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Так ты же сам его хотел подписать, а теперь времени, видите, ли нет
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Вообще то талант видно сразу, остальным нужно время. ТенХаг так непрозрачно намекнул что весь мусор который он напокупал заиграет в лучшем случае лет через пять. А может он имел в виду себя как тренера?
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Но оно есть в Аяксе, там то мы и покупаем таланты
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Майну очень хорош, не по годам зрелую игру показывает, хорошая техника у него, да и виденье поля неплохое. Единственный минус - скорость, как-то слишком тяжеловато порой выглядит.
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У Хейлунда может и есть талант играть в Лутоне или Бернли, но пока он совершенно не оправдывает свой ценник.
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таланту нужно время, а у Хейлунда его нет (таланта)
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Ответ D-oh!
Так ты же сам его хотел подписать, а теперь времени, видите, ли нет
Он Кейна хотел
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