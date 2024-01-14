Тен Хаг о Хейлунде и других молодых игроках «МЮ»: «Таланту нужно время, но у нас его нет»
Эрик тен Хаг рассказал о высоких требованиях к молодым игрокам «Ман Юнайтед».
Летом к команде присоединился 20-летний нападающий Расмус Хейлунд. Форвард, который обошелся «Манчестер Юнайтед» в 75+10 млн евро, забил 1 гол в 15 матчах АПЛ. Также у него 5 мячей в 6 играх группового этапа Лиги чемпионов.
– Мы подписали талантливых игроков, а таланту нужно время. Прогресс Гарначо и Кобби Майну, как и Расмуса Хейлунда, уже заметен. Им нужно время, но у нас его нет. Нужно справляться с некоторыми заминками, и это часть процесса.
– Сложно ли это для вас?
– Нет, это не сложно, потому что я сразу этого ждал. Я с начала сезона ожидал, что процесс может пойти не очень хорошо. Тренер должен сохранять позитив и возвращать процесс в правильное направление, – сказал тен Хаг.
Сегодня «Ман Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках 21-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.
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