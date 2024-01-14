Тен Хаг о Хейлунде и других молодых игроках «МЮ»: «Таланту нужно время, но у нас его нет»

Эрик тен Хаг рассказал о высоких требованиях к молодым игрокам «Ман Юнайтед».

Летом к команде присоединился 20-летний нападающий . Форвард, который обошелся « » в 75+10 млн евро, забил 1 гол в 15 матчах АПЛ. Также у него 5 мячей в 6 играх группового этапа Лиги чемпионов.

– Мы подписали талантливых игроков, а таланту нужно время. Прогресс Гарначо и , как и Расмуса Хейлунда, уже заметен. Им нужно время, но у нас его нет. Нужно справляться с некоторыми заминками, и это часть процесса.

– Сложно ли это для вас?

– Нет, это не сложно, потому что я сразу этого ждал. Я с начала сезона ожидал, что процесс может пойти не очень хорошо. Тренер должен сохранять позитив и возвращать процесс в правильное направление, – сказал тен Хаг.

Сегодня «Ман Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках 21-го тура . Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:30 по московскому времени.

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