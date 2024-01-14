Суперлига об участии российских клубов: «Доступ в турнир должен быть одинаково открытым для всех»
В Суперлиге Европы ответили на вопрос о возможном включении российских клубов.
Ранее организаторы не исключили, что российские клубы смогут участвовать в турнире. Сообщалось, что запуск турнира запланирован на сентябрь 2025 года.
«A22 представила новое предложение по проведению европейских клубных соревнований среди мужчин и женщин. Процесс квалификации к соревнованиям, безусловно, является важнейшим элементом формата, и на данный момент необходимо провести дополнительную работу и диалог с клубами и лигами, чтобы проработать точные детали.
Доступ в европейскую Суперлигу должен быть одинаково открытым для всех лиг и определяться на основе результатов клубов на внутренних соревнованиях. Окончательные критерии доступа к соревнованию будут определять клубы-участники», – сообщили в пресс-службе компании А22 Sports, которая занимается созданием и организацией турнира.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Толком не понятно, будут ли российские клубы в суперлиге?
Конкретно ничего не сказано, просто какой-то размытый ответ - что команды участники сами решат кому можно, а кому нельзя.
«Окончательное решение о месте проведения финального матча будут определять клубы-участники», – сообщили в пресс-службе компании А22 Sports, которая занимается созданием и организацией турнира.