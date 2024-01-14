Суперлига об участии российских клубов: «Доступ в турнир должен быть одинаково открытым для всех»

Теги премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Суперлига Европы Футбол

В Суперлиге Европы ответили на вопрос о возможном включении российских клубов.

Ранее организаторы не исключили, что российские клубы смогут участвовать в турнире. Сообщалось, что запуск турнира запланирован на сентябрь 2025 года.

«A22 представила новое предложение по проведению европейских клубных соревнований среди мужчин и женщин. Процесс квалификации к соревнованиям, безусловно, является важнейшим элементом формата, и на данный момент необходимо провести дополнительную работу и диалог с клубами и лигами, чтобы проработать точные детали.

Доступ в европейскую Суперлигу должен быть одинаково открытым для всех лиг и определяться на основе результатов клубов на внутренних соревнованиях. Окончательные критерии доступа к соревнованию будут определять клубы-участники», – сообщили в пресс-службе компании А22 Sports, которая занимается созданием и организацией турнира.

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16 комментариев
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Первая суперлига. Реал, Барса, Зенит, Краснодар. Отцы-основатели)
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Спартак под руководством Мостового против Реала Анчелотти
+13
-2
+11
Ключевое здесь - Окончательные критерии доступа к соревнованию будут определять клубы-участники
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Ответ Ностальгическое
Спартак под руководством Мостового против Реала Анчелотти
Манчестер Сити против Зенита Сан-педро
+4
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Очень громкий заголовок статьи!
Толком не понятно, будут ли российские клубы в суперлиге?
Конкретно ничего не сказано, просто какой-то размытый ответ - что команды участники сами решат кому можно, а кому нельзя.
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так же организаторы не исключили, что финал Суперлиги может быть проведён на Луне.
«Окончательное решение о месте проведения финального матча будут определять клубы-участники», – сообщили в пресс-службе компании А22 Sports, которая занимается созданием и организацией турнира.
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Урррааа
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Вот и новый газовый спонсор турнира нашёлся
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Тогда мы за Суперлигу!
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Если возьмут наши клубы - не грех и фан-айди оформить)
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реал, барса и пари нн разыграют, не побоюсь этого слова, величайший чемпионат
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С детства за Суперлигу!
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Ну вот клубы-участники по окончательным критериям и отцепят рос. клубы, ибо кто-то не захочет с ними играть, проблемы с визами и логистикой.
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Ответ sema mixajlov
Ключевое здесь - Окончательные критерии доступа к соревнованию будут определять клубы-участники
Вот вот, либо упрутся все эти клубы, либо на бабло поведутся, одно из двух…
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Ответ sema mixajlov
Ключевое здесь - Окончательные критерии доступа к соревнованию будут определять клубы-участники
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