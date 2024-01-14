В Суперлиге Европы ответили на вопрос о возможном включении российских клубов.

Ранее организаторы не исключили, что российские клубы смогут участвовать в турнире. Сообщалось, что запуск турнира запланирован на сентябрь 2025 года.

«A22 представила новое предложение по проведению европейских клубных соревнований среди мужчин и женщин. Процесс квалификации к соревнованиям, безусловно, является важнейшим элементом формата, и на данный момент необходимо провести дополнительную работу и диалог с клубами и лигами, чтобы проработать точные детали.

Доступ в европейскую должен быть одинаково открытым для всех лиг и определяться на основе результатов клубов на внутренних соревнованиях. Окончательные критерии доступа к соревнованию будут определять клубы-участники», – сообщили в пресс-службе компании А22 Sports, которая занимается созданием и организацией турнира.

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