Гендиректор «Пари НН» о Суперлиге: «Будем консультироваться с РФС и РПЛ, держим руку на пульсе. Для России сейчас важно выходить на международный уровень»

Теги премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Пари НН Спорт-Экспресс Суперлига Европы Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» высказался о желании клуба принять участи в Суперлиги.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов в телеграм-канале в шутку заявил, что планирует подать заявку на участие в Суперлиге.

«Конечно, это отчасти шутка. Но, с другой стороны, и не шутка. Для России сейчас очень важно выходить на международный уровень в футболе, чтобы не терялась практика.

Если Суперлига будет открыта для российских команд – это добавит зрелищности и возможности для российских футболистов и наших болельщиков. С одной стороны, мы слегка иронизируем на эту тему.

С другой, почему бы и нет? Мы изучим вопрос, будем находиться в консультации с РФС и РПЛ. Все должно быть правильно выстроено юридически. Держим руку на пульсе, вопрос со стартом Суперлиги будет изучен нашей командой», – сказал Мелик-Гусейнов.

Ранее суд Европейского союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». 

Суперлига никого еще не победила. Но ее создание в будущем – неизбежность

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29 комментариев
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Перес потирает руки в предвкушении
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Увидеть «Пари НН» и умереть...от смеха
+26
-3
+23
"Съесть-то он съест, да кто ж ему даст..."(с)
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+7
Ответ RIMPERY17
Перес потирает руки в предвкушении
всех переиграл
+6
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+6
Уже не смешно
+8
-3
+5
Пари Сен Жермен на минималках)
+3
0
+3
Ответ Рома Михалев
Уже не смешно
нет, суперлига это всегда очень смешно
+3
0
+3
Ответ RIMPERY17
Перес потирает руки в предвкушении
"Эта битва будет легендарной"
Здесь должно быть фото Тай Лунга)
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Срал я на такую Суперлигу, если в ней будет Пари НН, Аданадемирспорт, Нефтчи и Чукарички.
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ну вот, а вы переживали, что 62 клуба не набрать. Тем более Пари НН почти созвучно с Пари-Сен-Жермен. Вот и замена подъехала!
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Ответ Барыга блинами
Пари Сен Жермен на минималках)
Юран - русский Энрике, такой же непонятый гений) А Севикян - армянский Мбаппе
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Ответ Рома Михалев
Уже не смешно
не, ещё смешно
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уже квартет есть - Реал, Спотифай, Наполи, ФК Букмекер. можно нормальный групповой турнир скатать
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Не зря они Марадашвили взяли
Усиляются под суперлигу
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Дурень думкой богатеет
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Он опять нанюхался?
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Им по ошибке приглашение скинули? Вместо ПариСЖ?
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уровень пульса близок к 0)
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В медиа суперлигу только, с красными мячами, Пике и Марио Касасом
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да хоть в мегалигу заявляться, пока санкции играть с европейскими клубами не получится
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пранк вышел из-под контроля
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Ответ RIMPERY17
Перес потирает руки в предвкушении
Так. Команды под буквами это мечта для него.
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Ответ Рома Михалев
Уже не смешно
Это угроза уровня Мстителей
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трепещи Реал и барса
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Пранк вышел из под контроля
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Великое противостояние через 10 лет, Реал-Пари НН.
А вообще красавцы хорошо придумали.
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