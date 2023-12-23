Гендиректор «Пари НН» о Суперлиге: «Будем консультироваться с РФС и РПЛ, держим руку на пульсе. Для России сейчас важно выходить на международный уровень»
Гендиректор «Пари НН» высказался о желании клуба принять участи в Суперлиги.
Ранее Давид Мелик-Гусейнов в телеграм-канале в шутку заявил, что планирует подать заявку на участие в Суперлиге.
«Конечно, это отчасти шутка. Но, с другой стороны, и не шутка. Для России сейчас очень важно выходить на международный уровень в футболе, чтобы не терялась практика.
Если Суперлига будет открыта для российских команд – это добавит зрелищности и возможности для российских футболистов и наших болельщиков. С одной стороны, мы слегка иронизируем на эту тему.
С другой, почему бы и нет? Мы изучим вопрос, будем находиться в консультации с РФС и РПЛ. Все должно быть правильно выстроено юридически. Держим руку на пульсе, вопрос со стартом Суперлиги будет изучен нашей командой», – сказал Мелик-Гусейнов.
Ранее суд Европейского союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
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Усиляются под суперлигу
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