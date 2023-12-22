Участие российских клубов в Суперлиге не исключено.

Об этом заявили в компании A22, выступающей спонсором и оказывающей помощь в создании турнира.

«Мы представили новый проект о проведении европейских соревнований клубов – как мужских, так и женских. В ближайшие недели мы обсудим это предложение со всеми заинтересованными клубами по всей Европе.

Клубы-участники сами решат, каковы будут окончательные критерии допуска к соревнованиям», – заявили в компании на вопрос о возможном участии в Суперлиге российских клубов.

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