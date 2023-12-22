В Суперлиге не исключили участия в турнире российских клубов

Теги премьер-лига Россия ТАСС Суперлига Европы Футбол

Участие российских клубов в Суперлиге не исключено.

Об этом заявили в компании A22, выступающей спонсором и оказывающей помощь в создании турнира.

«Мы представили новый проект о проведении европейских соревнований клубов – как мужских, так и женских. В ближайшие недели мы обсудим это предложение со всеми заинтересованными клубами по всей Европе.

Клубы-участники сами решат, каковы будут окончательные критерии допуска к соревнованиям», – заявили в компании на вопрос о возможном участии в Суперлиге российских клубов.

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69 комментариев
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Российские клубы: «В каком же ты отчаянии, раз обратился к нам»
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Пари НН: Настало моё время 🕘
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Ответ Roman Araslanov
А я не исключаю, что начну встречаться с Марго Робби
Скрещу пальцы за тебя
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-3
+36
Зачем нужна эта Суперлига, когда у нас уже есть Лучшая лига мира?
+39
-4
+35
А я не исключаю, что начну встречаться с Марго Робби
+34
-4
+30
Поговаривают уже расписание Пари НН известно на 3 тура Суперлиги
Пари НН - Наполи
Реал Мадрид - Пари НН
Барселона - Пари НН
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Реал против парижан в "звездной лиге", но есть нюанс
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+10
Аа, ну тогда здравое решение и нормальный турнир
+11
-3
+8
Зачем нужна это Суперлига,когда есть более престижная и привлекательная ФНЛ
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Ответ Никита Фалимонов
Зачем нужна эта Суперлига, когда у нас уже есть Лучшая лига мира?
Здесь речь о клубах РПЛ идет, а не о ФНЛ
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Ответ Isa Babaev
Здесь речь о клубах РПЛ идет, а не о ФНЛ
Ну любой клуб РПЛ и так может легко попасть в "лучшую лигу мира". Рубин не даст соврать
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Ответ Little Ru
Кстати, чем не вариант для международных матчей! Прикиньте первый розыгрыш кубка Суперлиги: Реал, Барса, Зенит и Спартак!
Заруба за 4-е место будет адской
+6
-1
+5
Кстати, чем не вариант для международных матчей! Прикиньте первый розыгрыш кубка Суперлиги: Реал, Барса, Зенит и Спартак!
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Ответ Filipp Gorski
Поговаривают уже расписание Пари НН известно на 3 тура Суперлиги Пари НН - Наполи Реал Мадрид - Пари НН Барселона - Пари НН
С Барсой шансы есть.
+4
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+4
Суперлига Газпрома быстрее появится с лучшими клубами РПЛ последних сезонов Зенит, Оренбург и Сочи. Так же в лигу вступят Нефтчи, Црвена Звезда, Фенербахче, Палмейрас, Коринтианс и Сан-Паулу.
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Ответ schwein
В любом случае если он сначала пел про победу и величие, а потом начал петь что все пропало, я бы не стал такому гражданину доверять.
Он начал иначе петь после того, как с должности советника ушёл.
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Ответ Трент Резнор
Потому что правда никому не нравится) Они его любили пока он пел про величие нации и скорую победу.
В любом случае если он сначала пел про победу и величие, а потом начал петь что все пропало, я бы не стал такому гражданину доверять.
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Ответ Трент Резнор
Арестовича включи, разбавь ощущение
Судя по украинским телеграмм каналам, там Арестовича не особо котируют. Говорят он еще тот флюгер и меняет свою точку зрения на диаметрально противоположенную.
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Сменка у хейтеров есть?
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СЛОВО ПАЦАНА 😄
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Ответ coimbra
у неё муж Том Акерли )))
в этом и суть описанной ситуации - решение они с мужем примут вместе ☝️🤣👏
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Российские клубы могут помочь Хави. Польское полено откажется выходить на поле, и вместо него Хави придётся выпускать профессионального футболиста, что явно пойдёт на пользу Барсе. Да и Челси с Арсеналом наверняка от этого выиграют
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Ответ Filipp Gorski
Поговаривают уже расписание Пари НН известно на 3 тура Суперлиги Пари НН - Наполи Реал Мадрид - Пари НН Барселона - Пари НН
Барселона - Фонбет
Газ мяс - Реал)
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Ответ Антимосковский
а спартаку хоть найдется место во втором дивизионе?
Конечно. Спартак отправится в пердив Суперлиги Газпрома.
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Уже вижу, как Зенит в матче последнего тура Суперлиги отправляет в пердив Динамо Киев.
в 13 году сыграли вроде 3:3 в Киеве, надо и в Питере ответочку сгонять
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Ждём любимое третье место Зенита в группе "Реал, Барса, Зенит, Пари НН"
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опять это Русские 🤣 рука Путина как никак
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Ответ Кино Музыка
Единственный шанс вернуться к нормальному чемпионату.
А что в текущем чемпионате вас не устраивает? Уже судьи всеми силами тормозят Зенит (https://www.sports.ru/football/1115717970-protiv-zenita-soversheno-bolshe-vsego-sudejskix-oshibok-v-etom-sezone-.html)
Что еще не так?
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Ответ Bill Zapulil
Переобуваемся?
Ищут дураков кто оплатит их праздник.
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Ответ tusiel
Российские клубы: «В каком же ты отчаянии, раз обратился к нам»
"заявили в компании на вопрос о возможном уча... " никто к вам не обращался.
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