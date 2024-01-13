Калиду Кулибали: «Африканская сборная может быть готова скоро выиграть ЧМ. Африка – это будущее»
Калиду Кулибали считает, что африканская сборная может выиграть чемпионат мира.
«Мы, игроки старшего поколения, должны гордиться тем, что мы африканцы, уважать нашу сборную и играть за нашу сборную. Для меня Африка – это будущее. Я надеюсь, что все это осознают и сделают все, чтобы африканский футбол поднялся.
Для меня речь идет не только о Сенегале, но и об Африке. Мы должны работать вместе, чтобы уровень [футбола] Африки повысился.
Мы видим это на чемпионате мира, когда сборная Марокко вышла в полуфинал. Все были счастливы, но для меня это было нормой, потому что мы заслужили это.
Мы можем показать в будущем, что африканские команды могут быть готовы скоро выиграть чемпионат мира», – сказал сенегальский защитник «Аль-Хилаля».
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Да вроде бы Газзаева никто не трогал.
В нулевые у африканских сборных было очень много звезд, но не было какого-то тренера, который бы этих звезд мог ради единой цели протащить до финала.
Да они и сейчас есть. Но нужно, чтобы тренер был подходящий.
Что касается сборной Франции, то это все таки не просто африканская команда, а сборная Африки с европейской организацией игры.
Фраза на всю жизнь
Waka waka eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa