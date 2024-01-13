Калиду Кулибали: «Африканская сборная может быть готова скоро выиграть ЧМ. Африка – это будущее»

Теги Сборная Сенегала по футболу Кубок Африки Аль-Хилаль Калиду Кулибали Футбол

Калиду Кулибали считает, что африканская сборная может выиграть чемпионат мира.

«Мы, игроки старшего поколения, должны гордиться тем, что мы африканцы, уважать нашу сборную и играть за нашу сборную. Для меня Африка – это будущее. Я надеюсь, что все это осознают и сделают все, чтобы африканский футбол поднялся.

Для меня речь идет не только о Сенегале, но и об Африке. Мы должны работать вместе, чтобы уровень [футбола] Африки повысился.

Мы видим это на чемпионате мира, когда сборная Марокко вышла в полуфинал. Все были счастливы, но для меня это было нормой, потому что мы заслужили это.

Мы можем показать в будущем, что африканские команды могут быть готовы скоро выиграть чемпионат мира», – сказал сенегальский защитник «Аль-Хилаля».

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30 комментариев
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Сборная Франции это уже всем доказала
+48
-4
+44
Так в 2018 году уже выиграла, а в 2022 году в финал вышла, но коварные аргентинские расисты нанесли вероломный удар в псину((
+30
-6
+24
Ответ Николай Бойко
Так в 2018 году уже выиграла, а в 2022 году в финал вышла, но коварные аргентинские расисты нанесли вероломный удар в псину((
аргентинские расисты нанесли вероломный удар в псину((
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Да вроде бы Газзаева никто не трогал.
+24
-3
+21
Так вся сборная Марокко из игроков выросших в Европе, так что не думаю что это заслуга Африки, это заслуга Европы.
+8
-1
+7
Ответ ShadyL
У франции в финале чм 18 было только четверо негров в старте, лол. да и то они не эмигранты
Зачем врать? Умтити, Варан, Погба, Канте, Матюиди и Мбаппе это уже 6.
+5
0
+5
Когда я был мелким, я постоянно твердил "за африканскими футболистами будущее, им бы только прибавить в тактике и технике". Теперь я стар, суперстар спортс, и постоянно бубню себе под нос "надежды тщетны". Ничего не получилось, африканцы лишены важнейшей фишки для проф спортсмена - дисциплины. А так, да. Африканцы, не только баскет должны были захватить.
+3
0
+3
ну так пусть черные остаются играть в своих родных сборных, а не берут паспорты развитых стран, тогда и будет будущее
+4
-2
+2
Ответ ShadyL
У франции в финале чм 18 было только четверо негров в старте, лол. да и то они не эмигранты
Варан, Матюиди, Мбаппе, Погба, Канте, Умтити
+2
0
+2
...но все мы хотим в Европу!
+3
-2
+1
Ответ DiZ0893
Скажите как думаете что произойдёт быстрее одна из африканских сборных или сборная России выиграет ЧМ по футболу ?
Учитывая подход того же Марокко быстрее они выиграют ЧМ, чем сборная России.

В нулевые у африканских сборных было очень много звезд, но не было какого-то тренера, который бы этих звезд мог ради единой цели протащить до финала.

Да они и сейчас есть. Но нужно, чтобы тренер был подходящий.
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Ответ <Inter>
Так есть примеры Осимхена и Мане, которые начинали путь в Африке и им это не помешало стать топ игроками
А Джордж Веа получал Золотой Мяч. Вот только сборной Либерии как не светило выиграть ЧМ, так и не светит
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Ответ Under
да хоть на википедии гляньте что ли минимально но есть, так что рано пока
Так вот недавно смотрел чм до 17 лет. В основе только один вратарь белый был. На скамейке тоже один белый пацан только сидел. По старше аналогичная ситуация практически.
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Ответ Аскар Джумашев
Сборная Франции это уже всем доказала
Гризман и Льорис помешали)
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Африканская сборная вполне может выиграть ЧМ уже сейчас. Сборная Франции не даст соврать. Я серьезно. Нужно просто совместить атлетизм африканцев и профессионализм и организацию игры европейцев.
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С 1994 года такие разговоры, с золотого поколения Нигерии.
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Ну это правда, что Африка это будущее, по прогнозам уже через 50 лет 8 из 10 самых густонаселённых городов мира будут находиться в Африке
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С ЧМ 1990 об этом постоянно говорят, но возможно и на ЧМ 1986 об этом тоже говорили и просто я не помню.

Что касается сборной Франции, то это все таки не просто африканская команда, а сборная Африки с европейской организацией игры.
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Сборная составленная из игроков разных африканских стран? На бумаге может быть сильной, а по факту выйдет пшик. Они тут же разделятся на группы по языковому признаку: англофоны и франкофоны. Причем последних будет больше.
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Расист
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"Сомнительнааа , но окээээй"
Фраза на всю жизнь
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Сборная Африки, всей... таки могла бы выиграть ЧМ, но это не точно
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Посмотрел все молодежные сборные Франции. Уже даже одного белого не найти.
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Tsamina mina eh eh
Waka waka eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
+1
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