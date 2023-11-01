Дринкуотер – худший трансфер в истории «Челси» по версии FourFourTwo. Лукаку – 3-й, Шевченко – 5-й, Смертин и Жирков тоже в списке

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Андрей Шевченко попал в число худших трансферов в истории «Челси».

Форвард, перешедший из «Милана» в лондонский клуб в 2006 году, занял 5-е место в рейтинге от FourFourTwo.

Первая десятка самых неудачных покупок «синих» выглядит так:

1. Дэниэл Дринкуотер – из «Лестера» в 2017 году.

2. Винстон Богард – из «Барселоны» в 2000 году.

3. Ромелу Лукаку – из «Интера» в 2021 году.

4. Калиду Кулибали – из «Наполи» в 2022 году.

5. Андрей Шевченко – из «Милана» в 2006 году.

6. Крис Саттон – из «Блэкберна» в 1999 году.

7. Фернандо Торрес – из «Ливерпуля» в 2011 году.

8. Адриан Муту – из «Пармы» в 2003 году.

9. Марк Боснич – из «Манчестер Юнайтед» в 2000 году.

10. Хуан Себастьян Верон – из «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

Также в список из 35 футболистов попали Алексей Смертин (20-е место), купленный «Челси» в 2003 году, и Юрий Жирков (30-е место), подписанный в 2009-м.

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29 комментариев

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sinkindragon@gmail.com
Как-то Муту слишком низко , человек кровь из носу старался оказаться первым
+33
-1
+32
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savik-A.M.
Ответ Zidan GOAT
Жирков каким боком ??
а он что , в Челси заиграл ? Его купили чисто по протекции Абрамовича , как кстати и Смертина
+14
-1
+13
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Surovy14
Никогда не понимал присутствия Торреса в такого рода списках. Да, от него ждали гораздо больше, да, на него не всегда можно было положиться. Но таких игроков всегда было много. Чем тот же Хаверц был по итогу лучше, кроме одного важного гола?
P.S. В десятке по-любому должен быть Бакайоко
+12
-3
+9
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alisa dvoikina
Ответ Амин Чич
ну не "кровь из носа", а скорее в нос белое вещество
Всё он правильно написал. Но то, что вы не владеете такими тонкостями безусловно хорошо для вашего здоровья
+5
-1
+4
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Эксперт Спортс
Худший трансфер это трансфер должуна как фана Челси
+8
-5
+3
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Н.Ф.
Мудрик на 100(70+30)-м месте.
+5
-3
+2
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Амин Чич
Худший трансфер Челси- это продажа клуба Абрамовичем Боэли
+4
-2
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Люблю выпить
Мудрик: а вот сейчас обидно было!
+10
-8
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Амин Чич
Ответ sinkindragon@gmail.com
Как-то Муту слишком низко , человек кровь из носу старался оказаться первым
ну не "кровь из носа", а скорее в нос белое вещество
+5
-3
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Dmitry Orlov
Ответ Zidan GOAT
Жирков каким боком ??
От купленного за 21 миллион (в 2009 году это были куда более серьёзные деньги) ждёшь несколько большего, чем гол Спартаку за 2 года.
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Mega• Battman
торрес хуже пулишича?? и Вернера??
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savik-A.M.
Ответ TaR
Почти всех в списке купили по протекции Абрамовича))) да и не в списке) Без Абрамовича там только Босничи и Богарды были бы)
их купили только по той причине что русские , так же взяли и Шеву , что русскоязычный , так же в Челси оказался Ярошик , Все эти трансферы были по прихоти Абрамовича и в обход тренера
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ArtemEgs
За Кулибали обидно: мало того, что в Челси не заиграл, так еще ушел после 9 лет в Наполи, а команда наконец-то чемпионом стала
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Я всех их сделал
Интересно сколько народа из этого состава разнообразных Чуквуэмек лет через 10 окажется в таком же списке, пока что ни один трансфер Боули не сработал.
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Zidan GOAT
Жирков каким боком ??
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TaR
Ответ savik-A.M.
а он что , в Челси заиграл ? Его купили чисто по протекции Абрамовича , как кстати и Смертина
Почти всех в списке купили по протекции Абрамовича))) да и не в списке)

Без Абрамовича там только Босничи и Богарды были бы)
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no_one_perfect
Ответ sinkindragon@gmail.com
Как-то Муту слишком низко , человек кровь из носу старался оказаться первым
Думаете, что они с Босничем должны разделить первую позицию?
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Enchanter WIZZARD
Смертин пришел за копейки и как игрок ротации отлично играл!!! Зачем он в списке
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Pertinax Gandi
Трансфер Богарда я помню. Там лет на пять по-моему с зарплатой космической по тем временам 2 млн. фунтов в год (хотя сейчас это не кажется уже какой-то уж большой зарплатой). Куда его только не пытались спихнуть, но он стойко отказавшись от всех предложений с понижением зарплаты, сыграв за пять сезонов 10 игр, закончил карьеру.
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Гномович!
Худшие трансферы в истории ПСЖ:
1. Месси
2. Пасторе
3. Дракслер
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Иванов Сергей
Дринквотер номер один однозначно, но ещё забыли про Бакайоко тоже за 40 миллионов ...
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balander09
Шева пришел в Челси уже без скорости и больной спиной, ещё и жена очень хотела в Лондон
так ещё и Дрогба не хотел уступать место и играл намного лучше
вот если бы Шева пришел на пару лет раньше то колинкор был б иным
Торрес тоже купили не в прайме, он в ЛФК уже был бледной тенью, травмы снизили его рывок да и ценник давил
Бакайоко явно в топ 5 должен быть, рядом с Муту и Баба
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Зингельшухер
Может, что-то в консерватории не так?
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Dzhansug Bukiya
Торрес точно 1, игрок на самом пике, казалось будет разносить всю лигу, а на деле пшик
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