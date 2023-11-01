Дринкуотер – худший трансфер в истории «Челси» по версии FourFourTwo. Лукаку – 3-й, Шевченко – 5-й, Смертин и Жирков тоже в списке
Андрей Шевченко попал в число худших трансферов в истории «Челси».
Форвард, перешедший из «Милана» в лондонский клуб в 2006 году, занял 5-е место в рейтинге от FourFourTwo.
Первая десятка самых неудачных покупок «синих» выглядит так:
1. Дэниэл Дринкуотер – из «Лестера» в 2017 году.
2. Винстон Богард – из «Барселоны» в 2000 году.
3. Ромелу Лукаку – из «Интера» в 2021 году.
4. Калиду Кулибали – из «Наполи» в 2022 году.
5. Андрей Шевченко – из «Милана» в 2006 году.
6. Крис Саттон – из «Блэкберна» в 1999 году.
7. Фернандо Торрес – из «Ливерпуля» в 2011 году.
8. Адриан Муту – из «Пармы» в 2003 году.
9. Марк Боснич – из «Манчестер Юнайтед» в 2000 году.
10. Хуан Себастьян Верон – из «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.
Также в список из 35 футболистов попали Алексей Смертин (20-е место), купленный «Челси» в 2003 году, и Юрий Жирков (30-е место), подписанный в 2009-м.
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P.S. В десятке по-любому должен быть Бакайоко
Без Абрамовича там только Босничи и Богарды были бы)
1. Месси
2. Пасторе
3. Дракслер
так ещё и Дрогба не хотел уступать место и играл намного лучше
вот если бы Шева пришел на пару лет раньше то колинкор был б иным
Торрес тоже купили не в прайме, он в ЛФК уже был бледной тенью, травмы снизили его рывок да и ценник давил
Бакайоко явно в топ 5 должен быть, рядом с Муту и Баба