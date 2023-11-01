Дринкуотер – худший трансфер в истории «Челси» по версии FourFourTwo. Лукаку – 3-й, Шевченко – 5-й, Смертин и Жирков тоже в списке

Андрей Шевченко попал в число худших трансферов в истории «Челси».

Форвард, перешедший из «Милана» в лондонский клуб в 2006 году, занял 5-е место в рейтинге от FourFourTwo.

Первая десятка самых неудачных покупок «синих» выглядит так:

1. – из «Лестера» в 2017 году.

2. – из «Барселоны» в 2000 году.

3. – из «Интера» в 2021 году.

4. – из «Наполи» в 2022 году.

5. – из «Милана» в 2006 году.

6. Крис Саттон – из «Блэкберна» в 1999 году.

7. Фернандо Торрес – из «Ливерпуля» в 2011 году.

8. Адриан Муту – из «Пармы» в 2003 году.

9. Марк Боснич – из «Манчестер Юнайтед» в 2000 году.

10. Хуан Себастьян Верон – из «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

Также в список из 35 футболистов попали Алексей Смертин (20-е место), купленный «Челси» в 2003 году, и Юрий Жирков (30-е место), подписанный в 2009-м.

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