Вилья собрал идеального футболиста: правая нога Роналду, левая – Месси, скорость Фернандо Торреса, интеллект Давида Сильвы

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Давид Вилья собрал идеального футболиста.

По версии испанца, совершенный футболист должен обладать правой ногой Криштиану Роналду, левой ногой Лионеля Месси, скоростью Фернандо Торреса, силой Давида Альбельды, интеллектом Давида Сильвы и навыками Хуана Маты.

Стоит отметить, что четыре футболиста из шести из рейтинга Вилья – испанцы.

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37 комментариев
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Ответ KMR
Скорость Фернандо сомнительна. Его даже Мудрик перебегал бы
Лам тоже так думал в свое время :) Пиковый Эль Ниньо нереальная машина, Мудрику до него как до Луны.
+12
0
+12
Я собрал идеального футболиста, половина тела идеального футболиста Ришарлисона, половина тела идеального футболиста Вильи.
+5
0
+5
Жопа Стерлинга
+2
0
+2
Альбельда обладал особой силой?
+1
0
+1
### Дзюбы!
+2
-1
+1
Получится инвалид с разной длиной ног
+1
0
+1
Он бы бегать не смог с ногами настолько разной длины)
+1
0
+1
Ответ Полуэктов Пётр
Он бы бегать не смог с ногами настолько разной длины)
Гарринча бегал
+1
0
+1
Ответ KMR
Скорость Фернандо сомнительна. Его даже Мудрик перебегал бы
Стометровку засекал?
+1
0
+1
и задницей боатенга?
0
0
0
Ответ Kirik001
Гарринча бегал
У него разница была всего в 6 см
0
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Ответ Coment
Давид почему не брал руку ... Дзюбы? ))
Потому что футболиста собирает. Мог бы Анри тогда выбрать
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Ответ KTK
Жопа Стерлинга
Азара, которой он всю апл швырял в разные стороны)
0
0
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Ответ KTK
Жопа Стерлинга
Ну и Лукаку тогда уж стоит добавить
0
0
0
Ответ Madhamish
Голова Гвардиолы
Голова Зидана)
0
0
0
Ответ Птюч, Ёж.
Жаль Вилья не поехал на Евро 2012, в сборной только Торрес был нападающим.
Так он не поехал, потому что еще в декабре 2011 года получил тяжелую травму на клубном чемпионате мира и пропустил весь оставшийся сезон.
+4
-4
0
Одним словом: Марко ван Бастен.
+4
-4
0
Руку дзюбы забыл. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
0
0
0
Голова Гвардиолы
+1
-1
0
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