Вилья собрал идеального футболиста: правая нога Роналду, левая – Месси, скорость Фернандо Торреса, интеллект Давида Сильвы

Давид Вилья собрал идеального футболиста.

По версии испанца, совершенный футболист должен обладать правой ногой , левой ногой , скоростью , силой , интеллектом и навыками Хуана Маты.

Стоит отметить, что четыре футболиста из шести из рейтинга Вилья – испанцы.

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