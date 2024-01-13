Вилья собрал идеального футболиста: правая нога Роналду, левая – Месси, скорость Фернандо Торреса, интеллект Давида Сильвы
Давид Вилья собрал идеального футболиста.
По версии испанца, совершенный футболист должен обладать правой ногой Криштиану Роналду, левой ногой Лионеля Месси, скоростью Фернандо Торреса, силой Давида Альбельды, интеллектом Давида Сильвы и навыками Хуана Маты.
Стоит отметить, что четыре футболиста из шести из рейтинга Вилья – испанцы.
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