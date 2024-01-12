Хави о победном голе в матче с «Осасуной»: «В динамике показалось, что Кристенсен фолил, но на повторе видно, что нет»

Теги Барселона Осасуна Хави Ла Лига судьи Суперкубок Испании Роберт Левандовски Андреас Кристенсен Хагоба Аррасате Хосе Арнаис Алехандро Муньис Руис Футбол

Хави не считает, что судейство повлияло на исход матча между «Барселоной» и «Осасуной».

Напомним, Роберт Левандовски открыл счет на 59-й минуте вчерашнего полуфинала Суперкубка Испании между «Осасуной» и «Барселоной».

Игроки «Осасуны» утверждали, что перед голом Андреас Кристенсен сфолил на Хосе Арнаисе, однако главный арбитр Алехандро Муньис засчитал мяч. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Барсы».

«Честно, в динамике показалось, что Андреас фолил, но на повторе видно, что ничего не было. В этой игре могло быть удаление. Иногда судья принимает решение в нашу пользу, иногда вредит нам... Не думаю, что судейство сыграло решающую роль», – сказал тренер «Барселоны».

Также Хави прокомментировал слова тренера «Осасуны» Хагобы Аррасате о том, что судья трактовал схожие эпизоды по-разному: «У меня не было такого ощущения. В динамике показалось, что фол был, но на повторе видно, что нет».

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3 комментария
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Барселона после отбора Кристенсена забила гол, успела отпраздновать, вернулась на свою половину и ждала пока судьи проверят через вар, а Арнаис все еще лежал изображая адские боли. Ну понятное дело что там такого столкновения не было, чтоб 5 минут рыдать
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Ответ Гномович!
Фола не было, судьи Барсе не помогают, Айтекин тащил ПСЖ, Негрейра агент Реала, Эвребе? даже не знаю кто это такой. (c) чaпи
Хосе Арнаис, перелогинься. Мы тебя узнали
До сих пор болит?
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