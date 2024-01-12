Хави о победном голе в матче с «Осасуной»: «В динамике показалось, что Кристенсен фолил, но на повторе видно, что нет»

Хави не считает, что судейство повлияло на исход матча между «Барселоной» и «Осасуной».

Напомним, открыл счет на 59-й минуте вчерашнего полуфинала Суперкубка Испании между «Осасуной» и «Барселоной».

Игроки «Осасуны» утверждали, что перед голом сфолил на , однако главный арбитр Алехандро Муньис засчитал мяч. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Барсы».

«Честно, в динамике показалось, что Андреас фолил, но на повторе видно, что ничего не было. В этой игре могло быть удаление. Иногда судья принимает решение в нашу пользу, иногда вредит нам... Не думаю, что судейство сыграло решающую роль», – сказал тренер «Барселоны».

Также Хави прокомментировал слова тренера «Осасуны» о том, что судья трактовал схожие эпизоды по-разному: «У меня не было такого ощущения. В динамике показалось, что фол был, но на повторе видно, что нет».

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