Вице-президент «Барсы» о Хави: «Мы им очень довольны, тем, как он строит команду, справляется с давлением»

Вице-президент «Барселоны» похвалил главного тренера.

«Мы очень, очень довольны работой и всего его штаба.

Мы довольны тем, как он строит команду, что нелегко, тем, как он сочетает молодежь с ветеранами, тем, как он справляется с давлением.

Мы очень довольны Хави», – отметил Рафа Юсте в эфире Movistar.

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