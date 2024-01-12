Вице-президент «Барсы» о Хави: «Мы им очень довольны, тем, как он строит команду, справляется с давлением»
Вице-президент «Барселоны» похвалил главного тренера.
«Мы очень, очень довольны работой Хави и всего его штаба.
Мы довольны тем, как он строит команду, что нелегко, тем, как он сочетает молодежь с ветеранами, тем, как он справляется с давлением.
Мы очень довольны Хави», – отметил Рафа Юсте в эфире Movistar.
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И любой топ-тренер поплыл б под таким давлением. Если помните, даже Пепа затрахали эти журналисты и он на год завязал с футболом. Такого давления как в Барсе нет нигде.
В пользу Хави могу сказать, что из всех последних 4 тренеров он очень неплохо справляется со всем, игра норм, не вау, но и не говно при Кумане.
Возможно когда-нибудь все устанканится в клубе, а пока цирк. И в этом цирке самый адекватный - это Хави)
Барсу откровенно несилуют в ЛЧ с 2017 абсолютно все соперники по плей-офф. Про ЛЕ вообще молчу
сказочный 🤣