Вице-президент «Барсы» о Хави: «Мы им очень довольны, тем, как он строит команду, справляется с давлением»

Теги Барселона Хави Ла Лига Рафа Юсте Футбол

Вице-президент «Барселоны» похвалил главного тренера.

«Мы очень, очень довольны работой Хави и всего его штаба.

Мы довольны тем, как он строит команду, что нелегко, тем, как он сочетает молодежь с ветеранами, тем, как он справляется с давлением.

Мы очень довольны Хави», – отметил Рафа Юсте в эфире Movistar.

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19 комментариев
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Ну так-то никого лучше и не придумаешь для нынешней Барсы, как бы там ни было. Топ тренеров на рынке нет, а треш как с Куманом никому не нужен
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Ответ ЭкспертДиванный
Вы представьте,сколько людей ждали кризиса Барсы.Столько лет Барса унижала их любимые клубы
Есть такое. Но дело не только в победах Барсы. Реал в Европе выигрывал почаще, но ни футболисты других команд, ни тренеры не ставят его всем в пример, как ставят Барсу. Реал условно ничем, кроме как количеством кубков, не отличается от Челси, МЮ или Баварии. А Барса отличается, поэтому любые рассуждения о стиле и днк вызывают острую боль у фанов безродных команд во всех топ лигах. Такую же боль вызывают разговоры о стиле и доминировании Сити. Даже Артета своими претензиями на доминирование вызвал массовый разрыв жоп обиженных.
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С тем количество травм и финансовыми возможностями клуба, Хави работает на отлично, только хэйтеры и люди не разбирающиеся в футболе могут его критиковать.
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Болельщики Барсы странный народ. У клуба ни бабок, ни нормальной селекции и адекватного руководства.

И любой топ-тренер поплыл б под таким давлением. Если помните, даже Пепа затрахали эти журналисты и он на год завязал с футболом. Такого давления как в Барсе нет нигде.

В пользу Хави могу сказать, что из всех последних 4 тренеров он очень неплохо справляется со всем, игра норм, не вау, но и не говно при Кумане.

Возможно когда-нибудь все устанканится в клубе, а пока цирк. И в этом цирке самый адекватный - это Хави)
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Ответ ЭкспертДиванный
Вы представьте,сколько людей ждали кризиса Барсы.Столько лет Барса унижала их любимые клубы
Да, это сильно заметно, ни у одного клуба нет столько хэйтерков😃
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Ответ El Ilusionista
Есть такое. Но дело не только в победах Барсы. Реал в Европе выигрывал почаще, но ни футболисты других команд, ни тренеры не ставят его всем в пример, как ставят Барсу. Реал условно ничем, кроме как количеством кубков, не отличается от Челси, МЮ или Баварии. А Барса отличается, поэтому любые рассуждения о стиле и днк вызывают острую боль у фанов безродных команд во всех топ лигах. Такую же боль вызывают разговоры о стиле и доминировании Сити. Даже Артета своими претензиями на доминирование вызвал массовый разрыв жоп обиженных.
Согласен, это прям больной вопрос для некоторых
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Ответ Benjamin
С тем количество травм и финансовыми возможностями клуба, Хави работает на отлично, только хэйтеры и люди не разбирающиеся в футболе могут его критиковать.
Вы представьте,сколько людей ждали кризиса Барсы.Столько лет Барса унижала их любимые клубы
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Ответ Жалгас Жолдасов
Болельщики Барсы странный народ. У клуба ни бабок, ни нормальной селекции и адекватного руководства. И любой топ-тренер поплыл б под таким давлением. Если помните, даже Пепа затрахали эти журналисты и он на год завязал с футболом. Такого давления как в Барсе нет нигде. В пользу Хави могу сказать, что из всех последних 4 тренеров он очень неплохо справляется со всем, игра норм, не вау, но и не говно при Кумане. Возможно когда-нибудь все устанканится в клубе, а пока цирк. И в этом цирке самый адекватный - это Хави)
Обиженные, которые под всеми новостями о Барсе поливают помоями Хави, это не болельщики Барсы. Это чаще даже не болельщики Реала(хотя половина его болел это колхозники), ибо он сам выигрывает немало в Европе. Гундят в основном болелы английских, немецких и итальянских команд. Все те, чьи команды играют в бей-беги, и кого до глубины души оскорбляют разговоры о превосходстве стиля Барсы.
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Некоторые фаны Барсы удивляют. Сегодня нет в атаке МСН и Хавиньесты с бускетсом в центре, а требования 5 голов каждую игру, тики-така и доминирование 90 минут.
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Ответ Benjamin
С тем количество травм и финансовыми возможностями клуба, Хави работает на отлично, только хэйтеры и люди не разбирающиеся в футболе могут его критиковать.
Аномальное количество травм в Мадриде, к Барсы ничего сверх ординарного с травмами не происходит.
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Ответ ЭкспертДиванный
Вы представьте,сколько людей ждали кризиса Барсы.Столько лет Барса унижала их любимые клубы
Кого они там унижали?🤣🤣
Барсу откровенно несилуют в ЛЧ с 2017 абсолютно все соперники по плей-офф. Про ЛЕ вообще молчу
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Ответ El Ilusionista
Есть такое. Но дело не только в победах Барсы. Реал в Европе выигрывал почаще, но ни футболисты других команд, ни тренеры не ставят его всем в пример, как ставят Барсу. Реал условно ничем, кроме как количеством кубков, не отличается от Челси, МЮ или Баварии. А Барса отличается, поэтому любые рассуждения о стиле и днк вызывают острую боль у фанов безродных команд во всех топ лигах. Такую же боль вызывают разговоры о стиле и доминировании Сити. Даже Артета своими претензиями на доминирование вызвал массовый разрыв жоп обиженных.
главное, чтобы тебе было спокойно и уютно жить в своем вымышленном мирке🤣🤣
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Ответ El Ilusionista
Есть такое. Но дело не только в победах Барсы. Реал в Европе выигрывал почаще, но ни футболисты других команд, ни тренеры не ставят его всем в пример, как ставят Барсу. Реал условно ничем, кроме как количеством кубков, не отличается от Челси, МЮ или Баварии. А Барса отличается, поэтому любые рассуждения о стиле и днк вызывают острую боль у фанов безродных команд во всех топ лигах. Такую же боль вызывают разговоры о стиле и доминировании Сити. Даже Артета своими претензиями на доминирование вызвал массовый разрыв жоп обиженных.
Кроме количества кубков, мелочи какие🤣🤣
сказочный 🤣
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