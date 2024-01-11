Анчелотти о 5:3 с «Атлетико»: «Реал» победил потому, что сохранил больше сил. Мы были очень эффективны в атаке»

Карло Анчелотти отметил зрелищность матча против «Атлетико» (5:3).

«Игра была открытой, нам было тяжело прессинговать соперника на его половине. « », как и мы, сыграл очень хорошо. Матч получился зрелищным, и мы победили потому, что во втором тайме у нас было больше сил. Однако «Атлетико» заставил нас потрудиться.

Мы пытались прессинговать на их половине, но они здорово выходили из-под прессинга и забили два гола. В атаке мы действовали очень эффективно.

Ключевым оказался вклад тех, кто вышел на замену. Мы сняли с игры , , , а те, кто появился на поле, очень нам помогли.

Усталость страшная, обе команды очень сильны и отдали все силы. Этот турнир очень важен, и нужно учитывать, что в понедельник был перелет, который занял шесть часов. Утомительного было много», – сказал в эфире Movistar главный тренер « ».

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