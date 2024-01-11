Анчелотти о 5:3 с «Атлетико»: «Реал» победил потому, что сохранил больше сил. Мы были очень эффективны в атаке»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Суперкубок Испании Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Родриго Футбол

Карло Анчелотти отметил зрелищность матча против «Атлетико» (5:3).

«Игра была открытой, нам было тяжело прессинговать соперника на его половине. «Атлетико», как и мы, сыграл очень хорошо. Матч получился зрелищным, и мы победили потому, что во втором тайме у нас было больше сил. Однако «Атлетико» заставил нас потрудиться.

Мы пытались прессинговать на их половине, но они здорово выходили из-под прессинга и забили два гола. В атаке мы действовали очень эффективно.

Ключевым оказался вклад тех, кто вышел на замену. Мы сняли с игры Винисиуса, Родриго, Вальверде, а те, кто появился на поле, очень нам помогли.

Усталость страшная, обе команды очень сильны и отдали все силы. Этот турнир очень важен, и нужно учитывать, что в понедельник был перелет, который занял шесть часов. Утомительного было много», – сказал в эфире Movistar главный тренер «Реала».

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47 комментариев
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И ни слова о судье. Вот это выдержка! )
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+55
Несмотря на МВП Карвахаля (которое не оспариваю, шикарная игра Дани), если уж речь идёт о запасе сил и прессинге - это про Вальверде. Просто матч имени уругвайца, без преувеличений. Феде отпахал ВСЁ.
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+30
Прессинг от Мадрида был просто зубодробительным. Единственная претензия по ходу матча, что так долго Карло не менял Винисиуса, который очень далек от своей лучшей формы. Ну и надеюсь, что все же Лунин будет защищать ворота Мадрида до возвращения Тибо.
+17
-2
+15
Ответ xDe xDe
Несмотря на МВП Карвахаля (которое не оспариваю, шикарная игра Дани), если уж речь идёт о запасе сил и прессинге - это про Вальверде. Просто матч имени уругвайца, без преувеличений. Феде отпахал ВСЁ.
Это да, столько перехватов, отборов, у человека два сердца. Беллингем тоже старался соответствовать. Просто лошадиное здоровье у парней.
+7
0
+7
Карвахаль лютый топ
+8
-2
+6
Ответ xDe xDe
Несмотря на МВП Карвахаля (которое не оспариваю, шикарная игра Дани), если уж речь идёт о запасе сил и прессинге - это про Вальверде. Просто матч имени уругвайца, без преувеличений. Феде отпахал ВСЁ.
Карвахаль для меня - самое большое открытие. Это очень редко, когда крайний защитник в таком возрасте несколько сезонов подряд играет все лучше и лучше. Причем, он до сих пор очень хорошо бежит и выдерживает полные матчи без проблем
+6
0
+6
Ответ Pelerin
И ни слова о судье. Вот это выдержка! )
Ладно. Со всеми судьями такое бывает. Из плюсов можно отметить, что Рохас давал бороться. Другой бы посадил команды на свисток, загубив атаки.
+6
-1
+5
Гол Браима на 121-й минуте, это навсегда в мемориз.
+6
-2
+4
Ответ Homelender_666
Ладно. Со всеми судьями такое бывает. Из плюсов можно отметить, что Рохас давал бороться. Другой бы посадил команды на свисток, загубив атаки.
ну просто Рохас второе дерби судит в сезоне. и как бы есть вопросики к нему.
+4
0
+4
Команда просто выгрызает тяжелейшие матчи!
Какое счастье болеть за «Мадрид»!
+5
-1
+4
Когда счет равный, Атлетико охраняет ворота. Когда Атлетико начинает проигрывать, Симеоне начинает хлопать в ладоши и свистать всех наверх. Атлетико сравнивает счет - команда опять садится. Самая провинциальная команда Испании.
+3
0
+3
Ответ VuNePonimaete
Хочется увидеть Классико и особенно такую же яркую игру команд, как сегодня
Осасуна переедет Барсу и будет повтор финала КК
+3
0
+3
Ответ VuNePonimaete
Хочется увидеть Классико и особенно такую же яркую игру команд, как сегодня
Такой Реал трудно остановить. Но мы умудряемся пропускать от Барсы глупейшие голы, как было в последнем Классико. Надеюсь, что спокойно выиграем в финале 🤞
+4
-1
+3
Хочется увидеть Классико и особенно такую же яркую игру команд, как сегодня
+4
-1
+3
И полосатые в традиционную держисраку с 80ой минуты играли, чуть подергавшись в первом доптайме
+3
0
+3
Ответ bel01
Гол Браима на 121-й минуте, это навсегда в мемориз.
Я очень хотел увидеть подобный гол.) Типо воротник выходит и не успевает вернуться. Что-то в этом есть неординарное.
+2
0
+2
Ответ EmilKB24
ну просто Рохас второе дерби судит в сезоне. и как бы есть вопросики к нему.
Удивительно, как он проигнорировал момент, когда отпинали лежачего Беллингема. Это что вообще было?
+2
0
+2
Было видно как Анчелотти раз за разом удивляется решению этого чудо-арбитра.
Но выиграли вопреки этому, что делает победу только слаще.
+2
0
+2
Вот я бы наоборот сказал что с прессинглм было всё в порядке у Реала, просто уничтожали Атлетико. Феде отпахал на 5+, да и вся команда, я никогда не видел Родриго таким измотанным, великолепный матч в исполнении бразильца, хоть и не забил. И каков Дани Карвахаль, лучший правый защитник мира на данный момент. Ну а Карло в очередной раз показал свой колоссальный опыт и угадал с заменами. Браво, Реал!!!
+2
0
+2
Ответ s_kapa
Карвахаль для меня - самое большое открытие. Это очень редко, когда крайний защитник в таком возрасте несколько сезонов подряд играет все лучше и лучше. Причем, он до сих пор очень хорошо бежит и выдерживает полные матчи без проблем
Да, хоть его и ругают многие. Но очень хорош, только травмы подводили.
+1
0
+1
Атака, конечно, сегодня у Реала была чумовая. Перепасов в чужой штрафной, наверное, столько же, сколько у атлетов всего владений
+1
0
+1
Ответ Ярик01
И полосатые в традиционную держисраку с 80ой минуты играли, чуть подергавшись в первом доптайме
В этом весь Семионе.
+1
0
+1
Браим уже давно доказал, что в основе должен играть он, а не бездарные бразильцы, которые стреляют раз в месяц. Продали бы уже этого бесполезного родриго, который чаще прическу меняет, чем забивает. Ну и спасибо Зидану, что заблокировал трансфер Кепы. Лунина в основу, а дырявого испанца обратно в Челси
+4
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Папа Карло все таки очень крутой мужик!
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Клубам NHL стоит присмотреться к Браиму
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Короли на троне
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Красиво катали в атаке
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Ответ Crestbook
Атака, конечно, сегодня у Реала была чумовая. Перепасов в чужой штрафной, наверное, столько же, сколько у атлетов всего владений
Справедливости ради, Атлетико 75 минут играло в футбол, и только в концовке поставило автобус
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Ответ ML26
Судье стоит отдать должное, ведь он был последователен. Давал бороться (и фолить) в обе стороны. Будто не испанец, в британец из 90-х
Это было бы ок, если бы обе команды постоянно играли с фолами. Но с фолами играл, в основном, Атлетико
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Ответ Homelender_666
Ладно. Со всеми судьями такое бывает. Из плюсов можно отметить, что Рохас давал бороться. Другой бы посадил команды на свисток, загубив атаки.
Ага... При этом Савич должен был на жёлтой сидеть за 2 удара в лицо, Карвахаль чисто отобрал, но фол свистнули. В начале матча повалили кого-то из бразильцев прямо у штрафной, но тишина. Бороться - это одно. Но то, что он творил - это пипец. Как бы каталонцы не кудахтали, но на днях 100% выйдет видео второй части нарезок про этого судьишку
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