Анчелотти о 5:3 с «Атлетико»: «Победу «Реалу» принесли Хоселу и Браим. Все игроки мотивированы»
Карло Анчелотти назвал главных творцов победы «Реала» над «Атлетико» (5:3).
Хоселу и Браим Диас вышли на замену и забили по голу в дополнительное время в матче 1/2 финала Суперкубка Испании.
«Хоселу и Браим принесли нам победу. Для нас это хорошо, все игроки мотивированы.
Мы приложили огромные усилия, и теперь у нас есть четыре дня на восстановление», – сказал главный тренер «Реала».
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