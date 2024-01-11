Анчелотти о 5:3 с «Атлетико»: «Победу «Реалу» принесли Хоселу и Браим. Все игроки мотивированы» 

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Суперкубок Испании Хоселу Браим Диас Футбол

Карло Анчелотти назвал главных творцов победы «Реала» над «Атлетико» (5:3).

Хоселу и Браим Диас вышли на замену и забили по голу в дополнительное время в матче 1/2 финала Суперкубка Испании.

«Хоселу и Браим принесли нам победу. Для нас это хорошо, все игроки мотивированы.

Мы приложили огромные усилия, и теперь у нас есть четыре дня на восстановление», – сказал главный тренер «Реала».

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11 комментариев
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На мой взгляд Браим должен играть в старте, он это заслуживает своей игрой. А тот же Винисиус не должен был вчера выходить в стартовом составе после такого перерыва и лучше ему продолжать набирать форму.
+16
-2
+14
Гол Браима напомнил мне гол Бейла в ворота Барсы)
+11
-3
+8
Браим хорош, играя как в старте, так и выходя на замену. П.с. мне бы хладнокровье Кроса.
+5
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Но лучшим на поле вчера был Карвахаль.
+5
0
+5
Ответ Алмаз K
Гол Браима напомнил мне гол Бейла в ворота Барсы)
А гол Рюдигера напомнил гол Рамоса в финале Лиги Чемпионов 2014 года.
+5
0
+5
Ответ Real_v_dushe
На мой взгляд Браим должен играть в старте, он это заслуживает своей игрой. А тот же Винисиус не должен был вчера выходить в стартовом составе после такого перерыва и лучше ему продолжать набирать форму.
Вини хорошо отыграл
+4
-1
+3
Ответ Real_v_dushe
Да, но Браим играет ещё лучше. И кроме хорошести, есть ещё результат. Когда оба бразильца в этом сезоне играют на поле вместе со старта, то их суммарный кпд почему-то падает почти до нуля. Реал забил за матч по итогу 5 голов, но бразильцы ни к одному из этих 5 голов снова никакого отношения не имеют. Я ничего не имеют против, но я бы хотел от них забитых голов и голевых передач по итогу матча, а они у них в такой конфигурации игры в атаке в этом сезоне только по праздникам.
3 гол реала вообще то после розыгрыша мяча на фланге Родриго и Вини, прохода и удара Вини😁
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Карвахаль великолепен!
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Карвахаль «ну да, ну да, пошел я …»)))
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Ответ Ничего Смешного
Вини хорошо отыграл
Да, но Браим играет ещё лучше. И кроме хорошести, есть ещё результат. Когда оба бразильца в этом сезоне играют на поле вместе со старта, то их суммарный кпд почему-то падает почти до нуля. Реал забил за матч по итогу 5 голов, но бразильцы ни к одному из этих 5 голов снова никакого отношения не имеют. Я ничего не имеют против, но я бы хотел от них забитых голов и голевых передач по итогу матча, а они у них в такой конфигурации игры в атаке в этом сезоне только по праздникам.
+2
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0
Ответ Антон Дёмин
3 гол реала вообще то после розыгрыша мяча на фланге Родриго и Вини, прохода и удара Вини😁
Они просто комментарии писали вместо просмотра матча. Вини например Карвахаля еще 1 на 1 выводил
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