Анчелотти о 5:3 с «Атлетико»: «Победу «Реалу» принесли Хоселу и Браим. Все игроки мотивированы» 

Карло Анчелотти назвал главных творцов победы «Реала» над «Атлетико» (5:3).

Хоселу и вышли на замену и забили по голу в дополнительное время в матче 1/2 финала Суперкубка Испании.

« и Браим принесли нам победу. Для нас это хорошо, все игроки мотивированы.

Мы приложили огромные усилия, и теперь у нас есть четыре дня на восстановление», – сказал главный тренер « ».

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