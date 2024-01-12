Анчелотти догнал Зидана по матчам во главе «Реала» (по 263), но отстает на 1 трофей

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Зинедин Зидан Суперкубок Испании рекорды Мигель Муньос Футбол

Карло Анчелотти сравнялся с Зинедином Зиданом по играм во главе «Реала».

Встреча с «Атлетико» (5:3) в полуфинале Суперкубка Испании стала для итальянца 263-й на посту главного тренера клуба. Столько же у Зидана. Опережает их лишь Мигель Муньос – 605 матчей.

При Анчелотти мадридцы победили 191 раз, 34 раза сыграли вничью, проиграли 38 матчей. Забито 633 гола, пропущено – 237. При Зидане было 172 победы, 55 ничьих, 36 поражений, общий счет – 596:263.

Итальянец выиграл с «Реалом» 10 трофеев – на один меньше, чем француз. У Муньоса больше всех – 14.

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11 комментариев
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Зидан - ученик Карло, он сам говорит, что очень многое подчеркнул для себя, будучи его ассистентом. Легенды Мадрида.
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Послезавтра папа Карло догонит Зидана по трофеям
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Все может сойтись в воскресенье
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В воскресенье Карло должен, по идее, догнать по трофеям.
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Зидан конечно гениальный тренер
За 4 года тренерства взял столько же ЛЧ сколько и дутый из мс за всю его кабинетную карьеру)
+16
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Ответ corazn blanco
Зидан - ученик Карло, он сам говорит, что очень многое подчеркнул для себя, будучи его ассистентом. Легенды Мадрида.
Карло еще в Юве его тренировал. Уже там начал готовить его к работе тренера))
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А по финтам?
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Зидан не огорчится, если Карло догонит или даже обгонит его по тренерским достижениям в Реале ))
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Даст Бог, Папа Карло обойдёт и Муньоса
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