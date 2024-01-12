Анчелотти догнал Зидана по матчам во главе «Реала» (по 263), но отстает на 1 трофей

Карло Анчелотти сравнялся с Зинедином Зиданом по играм во главе «Реала».

Встреча с «Атлетико» (5:3) в полуфинале Суперкубка Испании стала для итальянца 263-й на посту главного тренера клуба. Столько же у Зидана. Опережает их лишь – 605 матчей.

При Анчелотти мадридцы победили 191 раз, 34 раза сыграли вничью, проиграли 38 матчей. Забито 633 гола, пропущено – 237. При Зидане было 172 победы, 55 ничьих, 36 поражений, общий счет – 596:263.

Итальянец выиграл с « » 10 трофеев – на один меньше, чем француз. У Муньоса больше всех – 14.

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