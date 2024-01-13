Лингард уволил всех агентов. Он без клуба с лета
Джесси Лингард уволил всех своих агентов.
Как пишет Sky Sports со ссылкой на источник, близкий к Лингарду, футболист просто хочет играть в футбол, поэтому уволил всех своих агентов.
31-летний экс-игрок сборной Англии находится без клуба с лета – после ухода из «Ноттингема».
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После этого Лингардиньо вернёт свою былую славу, перейдёт летом в Барсу, возьмёт десятку, ЛЧ и ЗМ.
Ну а потом выйдет новая фифа и придётся делать новый сейв
Промес тоже берет у этого тренера занятия.
просто играл как до аренды, вот и всё