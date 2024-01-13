Лингард уволил всех агентов. Он без клуба с лета

Теги премьер-лига Англия Ноттингем Форест Джесси Лингард агенты Футбол

Джесси Лингард уволил всех своих агентов.

Как пишет Sky Sports со ссылкой на источник, близкий к Лингарду, футболист просто хочет играть в футбол, поэтому уволил всех своих агентов.

31-летний экс-игрок сборной Англии находится без клуба с лета – после ухода из «Ноттингема».

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18 комментариев
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Щас ещё окажется, что его Скоулз будет тренировать, как дед в фильме Рокки.
После этого Лингардиньо вернёт свою былую славу, перейдёт летом в Барсу, возьмёт десятку, ЛЧ и ЗМ.

Ну а потом выйдет новая фифа и придётся делать новый сейв
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Ещё одно трансферное окно без клуба и придётся увольнять себя
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Ответ Under
нормально ему давали шансов после возвращения просто играл как до аренды, вот и всё
Ну тут было понятно, что в МЮ он так и не заиграл, и не будет. Просто нашел свой клуб и тренера, и там заиграл. МЮ получил бы адекватные деньги и игрок был бы довольным.
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Ну он в ОАЭ индивидуально тренируется с тренером по физ. подготовке.
Промес тоже берет у этого тренера занятия.
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Скоулза пригласи агентом, может поможет, не все же в соцсетях издеваться))
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Ответ Арман Мартиросян
В Вест Хэме был хорош, просто МЮ поступил в своем репертуаре, не продали за хорошую сумму, мариновали на лавке и отпуститли бесплатно. Ни себе, ни людям, как говорится.
нормально ему давали шансов после возвращения
просто играл как до аренды, вот и всё
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