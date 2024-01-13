Лингард уволил всех агентов. Он без клуба с лета

Джесси Лингард уволил всех своих агентов.

Как пишет Sky Sports со ссылкой на источник, близкий к Лингарду, футболист просто хочет играть в футбол, поэтому уволил всех своих агентов.

31-летний экс-игрок сборной Англии находится без клуба с лета – после ухода из «Ноттингема».

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