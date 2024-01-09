Скоулз о фото Лингарда из тренажерки: «Будешь херней страдать или начнешь играть в футбол?»

Пол Скоулз раскритиковал Джесси Лингарда в соцсетях.

находится в статусе свободного агента после ухода из « » летом 2023 года. Сейчас он поддерживает форму в Дубае.

В социальных сетях Лингард выложил фото с тренировки в тренажерном зале. Скоулз оставил комментарий под публикацией полузащитника.

«Ты собираешься просто страдать херней в спортзале или начнешь наконец играть в футбол?» – написал бывший полузащитник « ».

Ранее сообщалось, что услуги Лингарда были предложены «Барселоне», «Лиллю» и еще нескольким клубам Лиги 1.

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