Скоулз о фото Лингарда из тренажерки: «Будешь херней страдать или начнешь играть в футбол?»
Пол Скоулз раскритиковал Джесси Лингарда в соцсетях.
Лингард находится в статусе свободного агента после ухода из «Ноттингем Форест» летом 2023 года. Сейчас он поддерживает форму в Дубае.
В социальных сетях Лингард выложил фото с тренировки в тренажерном зале. Скоулз оставил комментарий под публикацией полузащитника.
«Ты собираешься просто страдать херней в спортзале или начнешь наконец играть в футбол?» – написал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что услуги Лингарда были предложены «Барселоне», «Лиллю» и еще нескольким клубам Лиги 1.
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А через сезон он уже был не нужен.
Манчестер Юнайтед отказал Вест Хэму в продаже Лингарда
Хавбек будет и дальше выступать в составе манкунианцев.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард не перейдет в Вест Хэм. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, "молотобойцы" пытались подписать хавбека во время летнего трансферного окна.
Однако руководство Манчестер Юнайтед отклонило предложение лондонского клуба. Манкунианцы рассчитывают на Лингарда в новом сезоне.
Зимой это повторилось.
https://www.sports.ru/football/1105547982-rangnik-ne-xochet-otpuskat-lingarda-zimoj-trener-opasaetsya-covid-vspy.html