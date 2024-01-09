Скоулз о фото Лингарда из тренажерки: «Будешь херней страдать или начнешь играть в футбол?»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Ноттингем Форест Джесси Лингард соцсети контент Футбол

Пол Скоулз раскритиковал Джесси Лингарда в соцсетях.

Лингард находится в статусе свободного агента после ухода из «Ноттингем Форест» летом 2023 года. Сейчас он поддерживает форму в Дубае.

В социальных сетях Лингард выложил фото с тренировки в тренажерном зале. Скоулз оставил комментарий под публикацией полузащитника.

«Ты собираешься просто страдать херней в спортзале или начнешь наконец играть в футбол?» – написал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что услуги Лингарда были предложены «Барселоне», «Лиллю» и еще нескольким клубам Лиги 1.

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27 комментариев
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Страдать фигней - ответил Лингард
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Это можно практически любому игроку МЮ написать
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Ответ Марат Люсьеныч
Скоулз был гениальный игрок. И пахарь. Представляю как его клинит, когда видит таких раздолбаев
Пахарь был Марьян
+9
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+8
Скоулз был гениальный игрок. И пахарь. Представляю как его клинит, когда видит таких раздолбаев
+7
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Нуууу, а что ему делать, если никакой клуб не хочет его приглашать?
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Ответ omsk1716
Зря не подписался с Вест Хемом. Хорошо получалось там
это вопросы к Сульшеру и руководству МЮ а не к Лингарду
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Ответ Домоседов
Тащемта, а ему какое дело, чем другой человек занимается?
а тебе какое дело, что Скоулз пишет?
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Ответ Андрей Валерьевич
Вроде Пол всегда тихоней был?
Дрябнул просто...
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Вроде Пол всегда тихоней был?
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так в футбол же играют футболисты а не тиктокеры
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Ответ Galym Muratuly
Нуууу, а что ему делать, если никакой клуб не хочет его приглашать?
Снизить гигантские запросы по зарплате, клубу и лиге!
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Ответ Neron
Снизить гигантские запросы по зарплате, клубу и лиге!
скорее самому доплачивать клубу из личных средств...ты хотел сказать
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Ответ Лёха Жданчик
скорее самому доплачивать клубу из личных средств...ты хотел сказать
Лингард хороший игрок, в нашей ПЛ был бы абсолютным топом!
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Первое.
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Ответ Марат Люсьеныч
а тебе какое дело, что Скоулз пишет?
А мне и нет дела, поэтому я на его инстаграм не подписан, это он инфоповоды создает, а не я их ищу
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Ответ Домоседов
А мне и нет дела, поэтому я на его инстаграм не подписан, это он инфоповоды создает, а не я их ищу
Пол может Лингарда мальчишкой еще из академии помнит и они может пересекались в клубе и на правах знакомого и легенды его бывшего клуба он пытается наставить его на нужный путь
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Зря не подписался с Вест Хемом. Хорошо получалось там
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Ответ Serega1489
Марсиаль, точнее
ты, видимо, слишком молод, чтобы оценить шутку
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Ответ omsk1716
Зря не подписался с Вест Хемом. Хорошо получалось там
Что ты несешь? Он хотел в BХ, его МЮ не отпустил. А когда у тебя действующий контракт с клубом, то приходится выполнять условия.
А через сезон он уже был не нужен.

Манчестер Юнайтед отказал Вест Хэму в продаже Лингарда
Хавбек будет и дальше выступать в составе манкунианцев.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард не перейдет в Вест Хэм. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, "молотобойцы" пытались подписать хавбека во время летнего трансферного окна.
Однако руководство Манчестер Юнайтед отклонило предложение лондонского клуба. Манкунианцы рассчитывают на Лингарда в новом сезоне.

Зимой это повторилось.

https://www.sports.ru/football/1105547982-rangnik-ne-xochet-otpuskat-lingarda-zimoj-trener-opasaetsya-covid-vspy.html
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