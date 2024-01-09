«Барселоне» предложили подписать Лингарда (Diario Sport)

Услуги Джесси Лингарда были предложены «Барселоне».

Как утверждает Diario Sport, 31-летнего экс-хавбека «Манчестер Юнайтед» предложили подписать каталонскому клубу на правах свободного агента. Англичанин считает, что « » отлично подходит для возвращения на прежний уровень.

Последним клубом полузащитника был «Ноттингем Форест», который он покинул по окончании прошлого сезона. Сейчас Джесси поддерживает форму в Дубае.

Ранее сообщалось, что предложили «Лиллю» и еще двум клубам Лиги 1.

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