«Барселоне» предложили подписать Лингарда (Diario Sport)

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Джесси Лингард Футбол

Услуги Джесси Лингарда были предложены «Барселоне».

Как утверждает Diario Sport, 31-летнего экс-хавбека «Манчестер Юнайтед» предложили подписать каталонскому клубу на правах свободного агента. Англичанин считает, что «Барселона» отлично подходит для возвращения на прежний уровень.

Последним клубом полузащитника был «Ноттингем Форест», который он покинул по окончании прошлого сезона. Сейчас Джесси поддерживает форму в Дубае.

Ранее сообщалось, что Лингарда предложили «Лиллю» и еще двум клубам Лиги 1.

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16 комментариев
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Лингард на понижение не пойдет.
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это прекрасно )
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Третья каталонская не потянет запросы Лингарда
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Ответ Иван Баланар
стремительным падением кабинета на дно доволен! От трансферов за 170 млн до подписания сбитых лётчиков, пенсионеров, которые даже свободными агентами никому не нужны и ноунеймов! И это всего за каких-то 5-6 лет. хаха Это уже похоже на Милан 2010-х))
Если бы их фанаты, которые сидят тут, скинулись, ситуация была бы лучше. Пора переходить от слов к делу)
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Если учесть, что игрок ни разу не покидал Англию - то есть только один здравый ответ на такие слухи . Идут переговоры с каким то клубом из Апл и подкидываются в прессу слухи про Испанию и Францию.
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в Ноттингеме 0+0)
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Ответ Иван Баланар
Сперва им нужно будет отказаться от денег, которые им дает родня на обеды, а это проблематично, сам понимаешь 😂
Им некогда деньги собирать, кто тогда будет минусы ставить на сайте)
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Не ужели все так плохо... у Лингарда?
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Я не удивлюсь если завтра Чави или кто нибудь из них скажет, что это очень подходящий игрок и надо подписать… а то, что он из нафталина вылез, 32 год пошёл и год не играл вообще, ничего не значит… главное, что свободный агент…. ну-ка посмотрим что будет…
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Лингард даже даром не нужен. Во первых на этой позиции у Барсы не так много проблем а во вторых игрока такого уровня можно легко и из второй команды взять(уж точно не хуже будет, но при этом ещё на вырост и за маленькую з/п)
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Ответ Гномович!
Лингард на понижение не пойдет.
Само собой. Не стоит ему деградировать с Хави, лучше перейти к адекватному тренеру, а не к тому, у которого все вокруг виноваты в его бедах, вплоть до футболистов-любителей.
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