Кейн забил 22 гола за 16 матчей в Бундеслиге и на 5 мячей опережает Гирасси в гонке бомбардиров

Теги Бавария Штутгарт Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Хоффенхайм Харри Кейн Серу Гирасси Футбол

Харри Кейн забил 4 гола за 3 последних матча в составе «Баварии».

Англичанин поразил ворота «Хоффенхайма» (3:0) в 17-м туре Бундеслиги. Ранее он отличился в играх против «Вольфсбурга» (2:1) и «Штутгарта» (3:0).

Всего на счету 30-летнего футболиста 22 мяча за 16 игр в чемпионате Германии. Он лидирует в списке бомбардиров, опережая Серу Гирасси («Штутгарт») на 5 голов.

Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Топарь парень!
+14
-1
+13
Ответ Evergreen
А что за Гирасси-то этот? Кто следит за БЛ, напишите пару слов
Нападающий "Штуттгарта" - ранее был просто добротным форвардом, но в этом сезоне оверперформит и очень круто играет. При этом у него травма была, до этого он Кейна опережал.
+8
-1
+7
Кейн первым начал поход к 50+ голов в календарном году.
Ему может достаться 4+ титула в сезоне.
Удачной охоты, Харри!
+6
0
+6
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
ну там защита уровня Барселоны, когда в форме то только 3 мяча пропускают, а когда нет там по 8 мячей
+5
-2
+3
Бавария так настроена, что высокий толковый центрфорвард свои 25-35 за сезон положит, даже если он не маэстро. У меня есть мнение, что условный Погребняк на пике карьеры стабильно клал бы 30+ за сезон у мюнхенцев. Главное, не тупить и не придумывать. Условный Ибра бы не вывез, а Кейн, Левандовски, Погребняк - пахари без шедеврального таланта с отменными данными - то что нужно. Нужный винтик машины.
+1
0
+1
Побьет рекорд Левы)
+5
-5
0
А что за Гирасси-то этот? Кто следит за БЛ, напишите пару слов
+2
-2
0
Кецн атаке.
0
0
0
Here I am, rock you like a hurricane
Here I am, rock you like a Harry Kane.
😎😎😎😎😎😎🤘🤘🤘🤘🤘🤘
0
0
0
Ответ kirus85
Топарь парень!
А матч то смотрел? Кейн пока «тяжеловат» и Бавария без азарта подошла к матчу, скорее буднично. Кейн нереализовал несколько моментов, чтобы к нему липло клеше «топарь», да и гол забил с помощью косячка Бауманна
+1
-1
0
Ответ Ничего Смешного
А матч то смотрел? Кейн пока «тяжеловат» и Бавария без азарта подошла к матчу, скорее буднично. Кейн нереализовал несколько моментов, чтобы к нему липло клеше «топарь», да и гол забил с помощью косячка Бауманна
Смотрел, как он бегал отрабатывать в защиту... Говорю же топарь... Он трудяга, что бы , кто не говорил...
0
0
0
Ответ Кагов
Кейн первым начал поход к 50+ голов в календарном году. Ему может достаться 4+ титула в сезоне. Удачной охоты, Харри!
Кубок уже минус
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий