Кейн забил 22 гола за 16 матчей в Бундеслиге и на 5 мячей опережает Гирасси в гонке бомбардиров

Харри Кейн забил 4 гола за 3 последних матча в составе «Баварии».

Англичанин поразил ворота « » (3:0) в 17-м туре Бундеслиги. Ранее он отличился в играх против «Вольфсбурга» (2:1) и « » (3:0).

Всего на счету 30-летнего футболиста 22 мяча за 16 игр в чемпионате Германии. Он лидирует в списке бомбардиров, опережая («Штутгарт») на 5 голов.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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