Кейн забил 22 гола за 16 матчей в Бундеслиге и на 5 мячей опережает Гирасси в гонке бомбардиров
Харри Кейн забил 4 гола за 3 последних матча в составе «Баварии».
Англичанин поразил ворота «Хоффенхайма» (3:0) в 17-м туре Бундеслиги. Ранее он отличился в играх против «Вольфсбурга» (2:1) и «Штутгарта» (3:0).
Всего на счету 30-летнего футболиста 22 мяча за 16 игр в чемпионате Германии. Он лидирует в списке бомбардиров, опережая Серу Гирасси («Штутгарт») на 5 голов.
Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.
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Ему может достаться 4+ титула в сезоне.
Удачной охоты, Харри!
Here I am, rock you like a Harry Kane.
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