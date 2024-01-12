Гафин про крестный ход вокруг стадиона «Динамо» для снятия проклятия: «Не буду возражать, раз некоторые болельщики считают, что это поможет»

Теги ВТБ Арена премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Александр Шпрыгин религия Дмитрий Гафин Футбол

В «Динамо» не против крестного хода вокруг арены с целью снять проклятие с клуба.

Об этом заявил член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин.

– Известный динамовский фанат Александр Шпрыгин продвигает идею крестного хода вокруг арены с целью снять проклятие. Где здесь грань между запросом на реальность и чем-то потусторонним? Готовы ли участвовать и как оцените идею?

– На мой взгляд инициативы по созидательному, позитивному вкладу в успех клуба могут только приветствоваться, даже если они кому-то могут казаться несерьезными, нестандартными или экстравагантными.

Раз некоторые болельщики считают, что успехам команды поможет крестный ход вокруг стадиона, – не буду возражать. Лично я поддержу такую акцию, в случае если это делается искренне и с благими намерениями.

– Вы сами верите в некое динамовское проклятие?

– Верю в то, что клубу нужно много и упорно работать, верить в свои силы – и рано или поздно, с помощью созидательной энергии и твердой веры наших болельщиков, мы обязательно достигнем самых амбициозных целей. Хотелось бы как можно раньше.

– То есть у вас есть вера в то, что уже в 24-м году команда может выиграть золото?

– Да. Мы приложим для этого все усилия, – сказал Гафин.

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9 комментариев
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Кто болеет за Динамо, с шуток про африканских шаманов не смеется.
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+15
Тут самое главное - правильно сформулировать запрос к высшим силам. В Химках вот священника пригласили и попросили, чтобы клуб остался в сильнейшей лиге. Как итог - Химки играют в лучшей лиге мира.
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Как тебе такое, Илон Маск?
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Ответ igls54
Эра мракобесия
Человекам нравится думать, что какой-то дядя решит их проблемы-надо только пару раз помолиться и брызнуть водой.
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Эра мракобесия
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Берия перевернулся
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Шёл 21-й век ...
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Грааль искать будут?
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