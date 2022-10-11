Защитник «Динамо» Даса: «Русские – прекрасный народ. Нравится, что в России множество вер и культур»

Защитник высказался о России и россиянах.

– Что тебе нравится в русских людях и культуре?

– Считаю, что русские – прекрасный народ. Мне очень нравится, что в такой большой стране собрано множество вер и культур – это действительно здорово!

– Планируешь ли ты учить русский язык?

– Да, конечно! В Израиле много русских. Когда я еще учился в школе, общался с людьми, которые очень хорошо говорили по-русски. Поэтому для меня это не проблема, – заявил израильский футболист.