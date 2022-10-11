Защитник «Динамо» Даса: «Русские – прекрасный народ. Нравится, что в России множество вер и культур»
Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о России и россиянах.
– Что тебе нравится в русских людях и культуре?
– Считаю, что русские – прекрасный народ. Мне очень нравится, что в такой большой стране собрано множество вер и культур – это действительно здорово!
– Планируешь ли ты учить русский язык?
– Да, конечно! В Израиле много русских. Когда я еще учился в школе, общался с людьми, которые очень хорошо говорили по-русски. Поэтому для меня это не проблема, – заявил израильский футболист.
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