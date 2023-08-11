«Верю в Бога, хожу в церкви, но не сильно религиозен. Я бы свел, но больно». Экс-игрок «Динамо» Темников о религиозных татуировках

Теги Иван Темников премьер-лига Россия Первая лига Динамо Москва Кирилл Панченко Кубань религия Футбол

Экс-игрок «Динамо» Иван Темников ответил высказался о татуировках и религии.

– У вас, как и Ибры, два рукава татух и очень много религиозной тематики. Почему?

– Верю в Бога, хожу в церкви, но не сильно религиозен. Честно, я бы все свел. Больно, поэтому не свожу.

– С командой ходили в церковь?

– В «Динамо» такое было. Паня (Кирилл Панченко) приводил знакомого священника, тот нам проводил службу прямо в раздевалке – сказал защитник «Кубани» Иван Темников.

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5 комментариев

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Ебздрогыч
Если не очень религиозен, зачем забивать тело религиозной тематикой?
+5
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Velirpa
"верю в Бога, хожу в церкви, но не сильно религиозен, все бы свел, но больно, поэтому не хожу"
____________________________________________________
взаимоисключающие параграфы зашкаливают.
+1
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Уолтер Собчак
Ответ Ебздрогыч
Если не очень религиозен, зачем забивать тело религиозной тематикой?
Верит в Бога, ходит в церкви...
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Ничего Смешного
Ответ Ебздрогыч
Если не очень религиозен, зачем забивать тело религиозной тематикой?
Как говорил классик: «молодой»
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Direct free kick
Ответ Velirpa
"верю в Бога, хожу в церкви, но не сильно религиозен, все бы свел, но больно, поэтому не хожу" ____________________________________________________ взаимоисключающие параграфы зашкаливают.
В Римской империи был водопровод, термы и даже хирургические операции на сетчатке глаза, но потом наступили века духовности = дремучее средневековье
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