«Верю в Бога, хожу в церкви, но не сильно религиозен. Я бы свел, но больно». Экс-игрок «Динамо» Темников о религиозных татуировках

Экс-игрок «Динамо» Иван Темников ответил высказался о татуировках и религии.

– У вас, как и Ибры, два рукава татух и очень много религиозной тематики. Почему?

– Верю в Бога, хожу в церкви, но не сильно религиозен. Честно, я бы все свел. Больно, поэтому не свожу.

– С командой ходили в церковь?

– В « » такое было. Паня ( ) приводил знакомого священника, тот нам проводил службу прямо в раздевалке – сказал защитник « » .

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