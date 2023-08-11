«Верю в Бога, хожу в церкви, но не сильно религиозен. Я бы свел, но больно». Экс-игрок «Динамо» Темников о религиозных татуировках
Экс-игрок «Динамо» Иван Темников ответил высказался о татуировках и религии.
– У вас, как и Ибры, два рукава татух и очень много религиозной тематики. Почему?
– Верю в Бога, хожу в церкви, но не сильно религиозен. Честно, я бы все свел. Больно, поэтому не свожу.
– С командой ходили в церковь?
– В «Динамо» такое было. Паня (Кирилл Панченко) приводил знакомого священника, тот нам проводил службу прямо в раздевалке – сказал защитник «Кубани» Иван Темников.
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взаимоисключающие параграфы зашкаливают.