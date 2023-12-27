Мудрик, Онана, Гвардиол, Рэшфорд, Энцо и Антони – в сборной самых разочаровывающих игроков АПЛ-2023 от ESPN

Михаил Мудрик признан ESPN одним из главных разочарований 2023-го.

Украинский вингер «Челси» вошел в символическую сборную самых разочаровывающих футболистов за текущий календарный год.

В команду попали:

– вратарь: («Манчестер Юнайтед»);

– защитники: («Челси»), (« »), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Марк Кукурелья («Челси»);

– полузащитники: Энцо Фернандес («Челси»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед»), Антони («Манчестер Юнайтед»), Михаил Мудрик («Челси»);

– нападающий: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

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