Мудрик, Онана, Гвардиол, Рэшфорд, Энцо и Антони – в сборной самых разочаровывающих игроков АПЛ-2023 от ESPN
Михаил Мудрик признан ESPN одним из главных разочарований 2023-го.
Украинский вингер «Челси» вошел в символическую сборную самых разочаровывающих футболистов АПЛ за текущий календарный год.
В команду попали:
– вратарь: Андре Онана («Манчестер Юнайтед»);
– защитники: Рис Джеймс («Челси»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Марк Кукурелья («Челси»);
– полузащитники: Энцо Фернандес («Челси»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед»), Антони («Манчестер Юнайтед»), Михаил Мудрик («Челси»);
– нападающий: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).
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Да и в чем разочарование от Риса Джеймса? Здоровьем своим разочаровал? Я бы в такие списки ставил только по игровым качествам. Здоровье же, увы, далеко не всегда зависит от нас
Рэшфорд в АПЛ в 23 году - 13+4
Ну да, ну да.
Хотя Маркус и плох в этом конкретном сезоне, но здесь очевидно опираются не на весь год, а только на последние 2-3 месяца
составлял его не Морган случайно? 🤣
Условный Джексон/Мадуэке разочаровывают гораздо больше Мудрика.
Энцо и Джеймс почему в этом списке - непонятно в принципе.
Так это скорее его бедро разочаровало.
Филлипс уходит
Нуньес хоть бегал))