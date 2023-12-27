Мудрик, Онана, Гвардиол, Рэшфорд, Энцо и Антони – в сборной самых разочаровывающих игроков АПЛ-2023 от ESPN

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Михаил Мудрик признан ESPN одним из главных разочарований 2023-го.

Украинский вингер «Челси» вошел в символическую сборную самых разочаровывающих футболистов АПЛ за текущий календарный год.

В команду попали:

вратарь: Андре Онана («Манчестер Юнайтед»);

защитники: Рис Джеймс («Челси»), Эрик ДайерТоттенхэм»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Марк Кукурелья («Челси»);

полузащитники: Энцо Фернандес («Челси»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед»), Антони («Манчестер Юнайтед»), Михаил Мудрик («Челси»);

нападающий: Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

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40 комментариев
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А Энцо чем не угодил? Он по статистике чуть ли не самый обостряющий игрок Челси
+28
-4
+24
Эрик Дайер кого разочаровал? Вроде давно было понятно, что он дно
+22
-4
+18
Как же элегантно Кай Хавертц сбежал из этого списка.
Да и в чем разочарование от Риса Джеймса? Здоровьем своим разочаровал? Я бы в такие списки ставил только по игровым качествам. Здоровье же, увы, далеко не всегда зависит от нас
+17
-2
+15
Так энцо в топах апл по куче метрик. Последние пару тройку матчей подсдал, но тем не менее.
+11
-2
+9
В принципе можно просто взять состав МЮ и расставить по позициям. Причем любой состав за последние 10 лет.
+14
-7
+7
Ответ Артём Никулин
А Энцо чем не угодил? Он по статистике чуть ли не самый обостряющий игрок Челси
не угодил тем, что он и близко не играет так, как от него ждали. его текущий уровень неплох для игрока вроде Угочукву, но никак для той помпезности, с которой его брали как лучшего молодого игрока ЧМ
+9
-3
+6
В как же 35 минут Мудрика против Ливерпуля
+7
-3
+4
Джеймс из за травм здесь. Когда здоров то играет отлично
+3
0
+3
Ответ LostProphet
В принципе можно просто взять состав МЮ и расставить по позициям. Причем любой состав за последние 10 лет.
"Челси" составит очень серьезную конкуренцию МЮ в этом параде бездарностей.
+4
-1
+3
Нуньес в АПЛ в 23 году - 9+5
Рэшфорд в АПЛ в 23 году - 13+4

Ну да, ну да.
Хотя Маркус и плох в этом конкретном сезоне, но здесь очевидно опираются не на весь год, а только на последние 2-3 месяца
+4
-1
+3
Джеймс явно лишний в этой компании. Если что-то и не получается, то не по его вине - а из-за травм.
+3
-1
+2
Джеймс на травмах, Энцо один из лучших игроков Челси, Филлипс разочарование прошлого года, сколько уж можно
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0
+2
На фоне провалов МЮ мы как-то забыли про очередного заща сити за сотку
+3
-1
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QwertY 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🤭
+1
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Ответ somebody
Джеймс на травмах, Энцо один из лучших игроков Челси, Филлипс разочарование прошлого года, сколько уж можно
В этой сборной только Онана и Мудрик железно обосновались. По всем остальным есть вопросы.
+1
0
+1
рейтинг ради рейтинга )
составлял его не Морган случайно? 🤣
+1
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+1
QwertY хочет познакомится с пацанами 🤭🐓🐓🐓🐓🐓🐓
+1
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Закинули просто самые хайповые имена. Очередной левый список.
Условный Джексон/Мадуэке разочаровывают гораздо больше Мудрика.
Энцо и Джеймс почему в этом списке - непонятно в принципе.
+2
-1
+1
Ответ Стахович
Гвардиол так плох что-ли?
косячит, пару раз результативно, взаимодействия в партнерами тоже хромают, стоил бы он не 90, а 40 вопросов бы не было
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Ответ Стахович
Гвардиол так плох что-ли?
новый холодильник
+1
0
+1
А чем Джеймс разочаровал? Травмами?
Так это скорее его бедро разочаровало.
+1
0
+1
Гвардиол? Тут еще как-то окей, можно с натяжкой, но Энцо? Что они там курят.
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Ответ Андоррский почтальон
В этой сборной только Онана и Мудрик железно обосновались. По всем остальным есть вопросы.
Антони
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Почему вместо Энцо не поставили Нуньеша?
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QwertY = 🐓🐓🐓🐓🐓🐓
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Гвардиол в обороне хорошо смотрится, при атаке часто теряется , но в целом играет как вся оборона Сити
Филлипс уходит
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А кто их всех будет тренировать?)
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Ответ Артём Никулин
А Энцо чем не угодил? Он по статистике чуть ли не самый обостряющий игрок Челси
Хорошее замечание. Может «хитрый» способ от ESPN набрать кликов?
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Интересно, какая их суммарная стоимость?
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Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Нуньес в АПЛ в 23 году - 9+5 Рэшфорд в АПЛ в 23 году - 13+4 Ну да, ну да. Хотя Маркус и плох в этом конкретном сезоне, но здесь очевидно опираются не на весь год, а только на последние 2-3 месяца
Зато во второй половине года Рэшфорд 18 матчей и 2+2, и в большинстве матчей ходил пешком)))

Нуньес хоть бегал))
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