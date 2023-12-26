Хвича – лучший дриблер группового раунда ЛЧ (46 обводок). Мбаппе – второй
Хвича Кварацхелия стал лучшим дриблером на групповом этапе Лиги чемпионов.
Грузинский вингер «Наполи» совершил 46 успешных обводок. На втором месте – форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, у которого 44 обводки. Замкнул тройку форвард «Милана» Рафаэль Леау – 36.
Иллюстрация: twitter.com/ChampionsLeague
Хвича принял участие в шести матчах и отметился одной результативной передачей.
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