Хвича – лучший дриблер группового раунда ЛЧ (46 обводок). Мбаппе – второй

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Хвича Кварацхелия стал лучшим дриблером на групповом этапе Лиги чемпионов.

Грузинский вингер «Наполи» совершил 46 успешных обводок. На втором месте – форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, у которого 44 обводки. Замкнул тройку форвард «Милана» Рафаэль Леау – 36.

Иллюстрация: twitter.com/ChampionsLeague

Хвича принял участие в шести матчах и отметился одной результативной передачей. 

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4 комментария
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Ответ Leon Petov
Но ведь "эксперты" нам сказали что прошлый сезон был случайностью и все научились против него играть
В серии А научились, в ЛЧ еще нет
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Если бы Зенит играл в ЛЧ, то лучшим в Европе по обводкам был бы ЦЗ Ренан. У него неплохо получается. Иногда.
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Ну конечно, Ван Дейк не играет в ЛЧ, вот этот Хвича и распоясался
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