Хвича – лучший дриблер группового раунда ЛЧ (46 обводок). Мбаппе – второй

Хвича Кварацхелия стал лучшим дриблером на групповом этапе Лиги чемпионов.

Грузинский вингер « » совершил 46 успешных обводок. На втором месте – форвард « » , у которого 44 обводки. Замкнул тройку форвард « » Рафаэль Леау – 36.

Иллюстрация: twitter.com/ChampionsLeague

принял участие в шести матчах и отметился одной результативной передачей.

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