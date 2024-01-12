Пулишич – лучший игрок декабря в Серии А. У него 2 гола и 2 ассиста в 5 матчах

Теги Милан серия А Италия рейтинги Кристиан Пулишич Футбол

Кристиан Пулишич стал лучшим игроком Серии А по итогам декабря.

Американский хавбек в декабре провел 5 матчей за «Милан», забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

В борьбе за приз Пулишич опередил Федерико Гатти («Ювентус»), Альберта Гудмундссона («Дженоа»), Ромелу Лукаку («Рома»), Маркуса Тюрама («Интер») и Джошуа Зиркзее («Болонья»).

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1 комментарий
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