Пулишич – лучший игрок декабря в Серии А. У него 2 гола и 2 ассиста в 5 матчах
Кристиан Пулишич стал лучшим игроком Серии А по итогам декабря.
Американский хавбек в декабре провел 5 матчей за «Милан», забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
В борьбе за приз Пулишич опередил Федерико Гатти («Ювентус»), Альберта Гудмундссона («Дженоа»), Ромелу Лукаку («Рома»), Маркуса Тюрама («Интер») и Джошуа Зиркзее («Болонья»).
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам